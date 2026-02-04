El director de 'El Periódico de Aragón' analiza las elecciones autonómicas este sábado en 'Un café en las alturas'

Tras la entrevista la semana pasada con la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, llega el turno este sábado para el director de ‘El Periódico de Aragón’, Ricardo Barceló. El periodista, que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional dentro del diario de Prensa Ibérica y es especialista en economía, es una de las voces más autorizadas para analizar la actualidad de Aragón. Fue nombrado director de la cabecera en septiembre de 2023.

Su amplia experiencia en Aragón le confiere un conocimiento detallado de la realidad política, económica, social y cultural de esta comunidad autónoma y su análisis es valioso para comprender las elecciones que se celebran el próximo domingo, 8 de febrero.

Barceló interpretará los datos de intención de voto que han transcendido hasta la fecha, las estrategias electorales seguidas por los candidatos del PP, Jorge Azcón, y del PSOE, Pilar Alegría, el auge en las encuestas de Vox y la lectura que puede hacerse de las elecciones aragonesas en clave electoral.

Además de la marcha de los indicadores económicos y las inversiones internacionales que atrae Aragón, se abordarán cuestiones tan variadas como el gasto en servicios públicos (sanidad, educación), la despoblación, el envejecimiento, la escasez de mano de obra o la transición energética.

Esta entrevista, que se publicará en todos los medios de información general de Prensa Ibérica, sucede a la realizada el pasado sábado a la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, que negó que lo que sucede en Gaza sea un genocidio: "Usar ese término es manipular de forma muy cínica"

Erlich recordó que hay una Corte Internacional de Justicia, que es “la que tiene el derecho de determinar si ocurrió ese crimen o no”, y denunció una campaña que condujo a esa grave acusación “ya desde el 9 de octubre (de 2023), dos días después de la masacre que lanzó Hamás”. Afeó además que se use “este término contra el pueblo judío, que sufrió genocidio en el Holocausto”.

En esta entrevista, la diplomática israelí reflexionó sobre los atentados del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás –“fue el principio de una guerra”–, defendió la legitimidad de la respuesta del Gobierno israelí –actuamos bajo la ley y el derecho internacional” – y, preguntada por los 70.000 muertos en la Franja de Gaza en los dos últimos años, argumentó que la verdad y los datos “se manipulan”, lamentando que esas cifras son las que Hamás aporta a Naciones Unidas: “solo pido que la gente las ponga en duda”. “El objetivo de Israel es vivir; vivir en paz sería lo más adecuado para todos, pero lo mínimo es poder vivir en nuestro país”, apuntó.

Erlich aseguró que ve con preocupación “el establecimiento de grupos terroristas cuya misión es destruir Israel” y abre una puerta al diálogo: “nosotros estamos dispuestos a hablar y negociar cuando haya un líder verdadero”.