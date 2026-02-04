En los bajos fondos de CutreCon: 10 películas del cine basura que nacieron para hundirse… y acabaron en el Olimpo del culto

CutreCon, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid, vuelve del 4 al 8 de febrero para celebrar su 15º anivesario con una maratón de cinco días y una veintena de títulos. Habrá pases gratuitos y también de pago, distribuidos en tres franjas. Como este año el hilo conductor es el peor cine de acción, cualquier elemento es candidato a volar por los aires en la pantalla. El certamen repetirá el triángulo de sedes que ya se ha convertido en su sello en las últimas ediciones: el mk2 Cine Paz (Fuencarral, 125), el mk2 Palacio de Hielo (Silvano, 77) y la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (avenida de la Complutense, s/n).

“Puede que estemos ante la programación más redonda y equilibrada de la historia de CutreCon”, afirma Carlos Palencia, su director. Para ello, han desarrollado un catálogo de despropósitos fílmicos, cada uno más disparatado que el anterior: desde adaptaciones de videojuegos con tiroteos marcados por bases de rap hasta imitaciones turcas de Rambo que parecen no haber oído hablar del pudor. También habrá clásicos ochenteros que condensan todos los clichés de la década y películas concebidas con aspiraciones de obra magna que terminaron convertidas en un desastre. A continuación, seleccionamos las 10 mejores películas de esta edición. O peores, según se mire.

'Making Megaforce' Este documental se zambulle en la estética imposible de Megaforce, considero por muchos uno de los peores largometrajes de los 80: vehículos futuristas, saltos, trajes ajustados y épica de cómic. A través de entrevistas y arqueología pop, Bob Lindenmayer defiende que el exceso (bien mirado) es una forma de arte. ____ 4 de febrero | 10:30 horas Complutense

'Deathstalker' Steven Kostanski, el cineasta detrás de Psycho Goreman, se lanza a resucitar la saga Deathstalker con un esperado remake que, entre otras bondades, ojo, abraza la mugre, el chiste macarra y el gore artesanal. Un festival de criaturas de látex y humor bastardo que reivindica la fantasía cafre de los 80. ____ 4 de febrero | 22:30 horas Mk2 Cine Paz

'AJ Goes To The Dog Park' Rodada a ratos, entre colegas y con presupuesto mucho más que ajustadito, esta comedia nace de una idea fija: tirar la dignidad por la ventana y celebrar la tontería sin complejos. Si te va el absurdo, aquí hay banquete. Si no, mejor pasar de largo. Una comedia de guerrilla con ADN de Historias corrientes. ____ 5 de febrero | 13 horas Complutense

'Alone In The Dark' La cinta que convirtió a Uwe Boll en fenómeno mundial (y le colgó el sambenito de Ed Wood moderno) aterriza en CutreCon 15 para poner a prueba la paciencia del espectador: guion laberíntico, elecciones de casting desconcertantes y un montaje que parece hecho a la ruleta. Con presentación de Boll y coloquio posterior. ____ 5 de febrero | 16 horas Complutense

'El afilador' En la España rural de los años 30, un afilador se cruza con una bruja y sale perdiendo: maldito, enterrado por el tiempo. Décadas después vuelve de entre los muertos con sed de venganza, pero el largometraje esquiva el terror fácil y se mete en un terreno más sincero, entre lo cotidiano y un humor rarísimo. ____ 6 de febrero | 11 horas Complutense

'Entre secretos' Esto es cine de colegas en el sentido más literal: una película construida con tiempo, ganas y afecto. Jose A. Pons firma un largometraje amateur que no presume de grandeza, pero sí de algo más raro: autenticidad. Y cuando toca, la broma es consciente. Dan ganas de aplaudir. ____ 6 de febrero | 13:20 horas Complutense

'Rampage' Que nadie se confunda: esto también es CutreCon. Rampage llega para reivindicar al Uwe Boll que no va a la broma fácil, sino al impacto: cine directo, feroz, sorprendentemente contemporáneo. Ojito, no es broma. Sesión especial con presentación de cineasta y charla posterior. ____ 6 de febrero | 16:30 horas Complutense

'Jaat' Bollywood en modo apisonadora: llega la nueva animalada de acción con Sunny Deol al frente, heredero directo de Dharmendra y músculo dramático de la función. Un festín inagotable de tortas y pirotecnia que CutreCon programa gracias al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic. ____ 6 de febrero | 21:30 horas Mk2 Cine Paz

'Retroceder nunca, rendirse jamás' Vuelve en alta definición un clásico de videoclub: artes marciales, dramatismo de saldo y una copia descarada de Karate Kid convertida en delirio. Entre la parodia que no sabe que lo es y la épica cutre, brilla un Van Damme histriónico como Ivan Kraschinsky El Ruso. ____ 7 de febrero | 10:50 horas Mk2 Palacio de Hielo