Cuatro detenidos en Portugal por matar a un hombre y herir a otro en marzo del pasado año en Estremera

La Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Judiciaria de Leiria (Portugal), ha detenido a cuatro personas por su presunta implicación en un homicidio consumado y otro en grado de tentativa cometidos el pasado mes de marzo en la localidad madrileña de Estremera, en el marco de una investigación judicial coordinada entre ambos países.

La investigación se inició tras la llamada de un vecino que alertó de haber escuchado disparos en su urbanización. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil, que localizaron a dos personas gravemente heridas. Una de ellas falleció a consecuencia de los disparos, mientras que la otra logró sobrevivir.

Según ha informado el instituto armado en un comunicado, los agentes constataron que las víctimas habían sido brutalmente agredidas, maniatadas, inmovilizadas y finalmente tiroteadas. Las pesquisas permitieron identificar a cuatro sospechosos, integrantes de una conocida red criminal y residentes en Portugal.

De acuerdo con la investigación, el grupo se habría desplazado a España con el objetivo de sustraer una cantidad relevante de sustancias estupefacientes, una operación que acabó derivando en el homicidio de una persona y en heridas por arma de fuego a otra.

La investigación ha sido dirigida por la Guardia Civil con la colaboración de la Policía Judiciaria de Portugal y bajo la supervisión del Tribunal de Instancia e Instrucción de Arganda del Rey y del Tribunal de Santarém, en Portugal.