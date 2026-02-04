Ciempozuelos ampliará el cuartel de la Guardia Civil con nuevas salas de espera y denuncias

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid ha confirmado la ampliación del cuartel de la Guardia Civil en Ciempozuelos. El proyecto de rehabilitación incluye la expansión de la sala de espera y de la zona de denuncias, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de los agentes y la atención a los ciudadanos.

Durante su visita al cuartel principal de la comarca sur de Madrid, el delegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, fue recibido por la alcaldesa de Ciempozuelos, Raquel Jimeno (PSOE). La alcaldesa explicó las líneas principales del proyecto, que será financiado por el Ayuntamiento, y destacó la importancia de esta mejora para la seguridad local.

Martín Aguirre agradeció el esfuerzo municipal en materia de seguridad, resaltando que la remodelación beneficiará a los agentes y a los ciudadanos que presenten denuncias en el cuartel.

Coordinación entre Guardia Civil y Policía Local

El delegado también destacó la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Local, señalando que esta colaboración ha permitido reducir significativamente la criminalidad en Ciempozuelos. Según Martín, esto ha contribuido a que el municipio sea cada vez más seguro. “El cuartel de Ciempozuelos siempre ha sido y seguirá siendo un puesto principal de la Guardia Civil”, subrayó, según informó el Consistorio en un comunicado.

Refuerzo en San Martín de la Vega

En la misma jornada, Martín Aguirre visitó las instalaciones de la Guardia Civil en San Martín de la Vega, recientemente designadas como sede de la III Compañía de la Guardia Civil de la Comunidad de Madrid.

Este nombramiento, oficializado a finales del año pasado, supone un refuerzo de personal y medios en la localidad. Inauguradas en 2022, las instalaciones de San Martín de la Vega albergan unidades especializadas, como la Intervención de Armas y Explosivos y los equipos de investigación de delitos telemáticos y urbanísticos.

El delegado destacó que “la Comunidad de Madrid es cada vez más segura, pero seguimos trabajando para mejorar la seguridad en todos los municipios”, y puso a San Martín de la Vega como ejemplo de avance en seguridad.