El choque entre la ministra de Vivienda y la Comunidad de Madrid: "Me encantaría intervenir con un '155' por no asumir sus competencias"

Vuelven a saltar chispas entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de Sánchez. En este caso, la vivienda es el punto de fricción, con amenazas veladas sobre intervenir las competencias autonómicas por parte de la ministra y acusaciones de "acoplarse" por parte del Ejecutivo de Ayuso.

El nuevo choque entre administraciones ha comenzado en la mañana de este miércoles, cuando Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha asegurado que le "encantaría" intervenir con el artículo 155 a la Comunidad, pero que no tiene una mayoría en el Senado para ello. "No están asumiendo sus competencias en vivienda", ha asegurado Rodríguez en una entrevista en TVE.

Además, preguntada por el "bloqueo" de las comunidades gobernadas por el PP a aplicar el control de precios que recoge la Ley de Vivienda, Rodríguez ha respondido que están tratando de "sortear" esa oposición, pero que cada una de las administraciones tiene sus competencias y responsabilidades. "Me llevan los demonios que tengamos palancas como la Ley de Vivienda y que no se usen", ha apuntado, criticando la postura de los populares.

"Se acopla para hacerse la foto"

La respuesta desde la Comunidad de Madrid a la "amenaza" de la ministra no se ha hecho esperar. En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Ejecutivo madrileño, ha afeado a Rodríguez sus críticas, acusándola de "acoplarse a los actos de los demás".

"Para no gustarle el modelo de vivienda de Madrid, no deja de visitar las promociones de la Comunidad", ha replicado el portavoz, que ha criticado que la ministra se haya "acoplado" a un acto este jueves en Aranjuez "para hacerse una foto" en viviendas impulsadas por la Administración autonómica.

García Martín ha defendido que la Comunidad de Madrid "construye el 50% de toda la vivienda protegida que se hace" en España y que ya ha entregado, en el marco del Plan Vive, 5.000 pisos de alquiler. Y ha contrapuesto estas medidas al "modelo" de Sánchez, marcado a juicio de García Martín por las "excavadoras a tiempo parcial" y la "estafa" de las "180.000 viviendas que prometió". "Como no nos ganan en las urnas, pues buscan siempre cualquier excusa para tratar de echarnos y para tratar de meternos, si pudieran, en la cárcel, pero es que en la cárcel están ellos", ha zanjado.