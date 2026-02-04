La baliza V-16 preocupa a los motoristas madrileños: esto es lo que dice la DGT al respecto

Desde su introducción el pasado 1 de enero, la baliza V-16 ha generado mucha incertidumbre entre los conductores. En esta ocasión, son los motoristas los que han expresado su preocupación acerca de esta nueva medida. Y es que varias redes y noticias afirmaban la obligación de los motoristas de llevar esta baliza para señalizar averías y accidentes, pero la Dirección General de Tráfico no ha tardado en desmentirlo.

Real Decreto 1030/2022: vehículos obligados a llevar dispositivos de preseñalización

A través del Real Decreto 1030/2022, la DGT ponía en conocimiento de los conductores el uso obligatorio de balizas V-16 para señalizar la posición de los vehículos en caso de accidentes o averías. Sin embargo, esta obligación no era para todo el mundo, ya que hacía referencia a un grupo concreto de vehículos.

Esta medida ha dado lugar a que este tipo de estampas no vuelvan a repetirse en las carreteras españolas / J.L.CEREIJIDO (EFE)

La norma establece que "solo aquellos vehículos obligados a llevar dispositivos de preseñalización" deberían de forma obligatoria realizar el cambio de los triángulos tradicionales por la baliza V-16. Por tanto, las motocicletas, al no formar parte de este grupo de vehículos, no tienen la obligación de llevarla.

Eso sí, a pesar de no ser obligatorio, Tráfico si ha recomendado su uso a los motoristas, ya que su luz es visible en 360 grados y a un kilómetro de distancia, posibilitando además la conexión automática con la plataforma DGT 3.0. La propia DGT explica que puede colocarse sobre el depósito, sobre el asiento, en la maleta posterior o incluso en la barra del espejo retrovisor.

Vehículos que sí están obligados

La norma define el grupo al que aplica el cambio, e incluye turismos, furgonetas, autobuses, y vehículos de transporte de mercancías (categorías M1, N1, N2, N3, M2, M3), pudiendo aplicar sanciones de hasta 200 euros si no se lleva a bordo, o si no está homologada.

Desde Moncloa recuerdan que además de la baliza V 16 en caso de accidente o avería también deben activarse las luces de emergencia / Moncloa

En el caso de las motocicletas, dado que la DGT no ha emitido ninguna ampliación legal, no están obligadas a portar la baliza ni podrán recibir sanciones por ello.