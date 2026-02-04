Madrid reduce casi un 2% los casos de violencia machista con protección policial, pero aumentan las víctimas y los expedientes

Balance agridulce en el arranque de 2026. Los casos de violencia machista con protección policial en la Comunidad de Madrid han bajado ligeramente en el último año, casi un 2% (-1,8%) en comparación con enero de 2025; pero el sistema VioGén ha registrado un crecimiento del volumen total de expedientes y de víctimas en la región.

Según las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio del Interior, a 31 de enero de 2026 había 12.526 casos activos en la región, un 1,8 % menos que en el mismo mes de 2025 (12.759). Este descenso se explica, sobre todo, por la caída de los casos activos entre las víctimas de 31 a 45 años (−5,1 %) y de 18 a 30 años (−2,9 %), los dos grupos con más seguimiento; mientras que han repuntado en el tramo de 46 a 64 años (+6,1 %) y también entre las menores de edad (+5,3 %).

Al mismo tiempo, el conjunto de expedientes del sistema ha seguido creciendo: los casos inactivos en la Comunidad han crecido un 7,1%, pasando de 129.473 a 138.689; mientras que el total de casos (el conjunto de los activos, los inactivos y los supervisados) han subido un 6,4% interanual, pasando de 142.688 a 151.807 en enero de 2026. También se han incrementado las víctimas registradas, de 128.127 a 135.772 (+6,0 %).

Los caso de violencia vicaria presentan una estadística desigual. Por un lado, los expedientes de menores a cargo de mujeres víctimas han escalado un 15,6%, pasando de 833 a 963 el mes pasado. Por otro, los casos de menores directamente en situación de riesgo se han mantenido estables en 134; eso sí, con un leve trasvase entre tipologías: han subido los de riesgo medio (de 121 a 122) y y bajado los de alto (de 13 a 12).

Donde se ha producido el salto más pronunciado es en los casos de especial relevancia, aquellos en los que existe una posibilidad muy alta de que el agresor ejerza una violencia muy grave o letal sobre la víctima. Estos se han disparado un 21,6% entre enero de 2025 y de 2026, escalando de 863 a 1.049 casos en seguimiento. Asimismo, hay tres casos en riesgo extremo, frente a ninguno hace un año.

El informe de Interior también refleja el dato de policías locales integradas en el sistema VioGén, que suma un total de 47 municipios en la Comunidad de Madrid, incluida la capital. En ese ámbito, los casos activos han subido de 4.626 a 4.740 (+2,5 %) en el último año, mientras que el total de casos gestionados ha pasado de 32.215 a 36.024 (+11,8 %).

A principios de enero, el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, envió una carta a los alcaldes de los 34 ayuntamientos que aún no se han sumado al protocolo, invitándoles a hacerlo durante este año bajo el argumento de que se trata de "un gesto institucional concreto con impacto directo en la vida de estas mujeres", pues mejora "muy positivamente" la capacidad de detección y la rapidez en la respuesta policial.

El mayor escollo reside Madrid capital, que, pese a estar inscrita en el sistema, tiene el convenio caducado desde 2018. El asunto viene siendo un punto constante de fricción entre el delegado y el regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, quien un día después del envío de la misiva declaró públicamente que había decidido pasar por encima de Martín pidiendo una reunión directamente al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.