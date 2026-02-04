El Atlético visita al Betis en unos cuartos de Copa con sabor a final y Simeone no espera: Lookman, directo al once

Betis y Atlético de Madrid se juegan este jueves en el estadio de La Cartuja el pase a las semifinales de la Copa del Rey en un duelo de estilos y banquillos entre el chileno Manuel Pellegrini y el argentino Diego Pablo Simeone y en un clásico con marchamo de final anticipada por el escenario y por la enjundia y aspiraciones coperas y europeas de los contendientes.

Los dos equipos quieren la Copa del Rey y miden sus fuerzas en un momento de la temporada al que ambos llegan con bajas sensibles, aunque con las novedades del recién cerrado mercado de invierno en sus respectivas convocatorias, el atacante Ademola Lookman, fichado desde el Atalanta y que apunta al once inicial de Diego Simeone; y el centrocampista Álvaro Fidalgo, al que Pellegrini podría hacer debutar tras su llegada desde el América mexicano.

El Betis de Pellegrini buscará en su estadio y en el apoyo incondicional de su afición dos bazas para hacerle frente a partido único a un rival que se le suele atragantar y al que deberá hacer frente con intensidad y concentración desde el minuto inicial para evitar despistes decisivos en una eliminatoria copera en la que los verdiblancos no renunciarán a su impronta, su dibujo y su juego pese a las bajas.

Adrián y Musso, bajo palos

Pese al gran rendimiento de Álvaro Valles y Pau López, el técnico bético apostará por su portero copero, el veterano Adrián San Miguel, mientras que en defensa lo hará por la experiencia de Aitor Ruibal en el costado derecho y el rendimiento del argentino Valentín Gómez en el izquierdo, con el capitán Marc Bartra y el brasileño Natan de Souza en el eje de centrales.

Simeone, durante el entrenamiento del Atlético. / ZIPI ARAGON / EFE

La consistencia del centro del campo pasa por la pareja formada por Marc Roca y el colombiano Nelson Deosa como sustento de una línea de tres en la que el Betis basa su poder creativo y de definición formada por el decisivo Pablo Fornals como faro por el centro y dos bandas que ocuparán el brasileño Antony dos Santos, entre algodones por una pubalgia, y el marroquí Ez Abde.

No llega al duelo el colombiano Cucho Hernández, lesionado desde el pasado 10 de enero ante el Oviedo y que apurará sus opciones para estar el domingo ante los colchoneros en el Metropolitano, por lo que el eje del ataque será cosa del argentino Chimy Ávila o el congoleño Cédrick Bakambu.

Nuevos fichajes

En el Atlético hay tensión, entre la irregularidad, la exigencia, el desgaste del mercado de fichajes y la presión; ante un partido tan decisivo este jueves que marca la temporada, tan alejado como está del liderato de LaLiga EA Sports, a diez puntos de Barcelona tras su triste 0-0 con el Levante, mientras aguarda su eliminatoria con el Brujas de la Liga de Campeones.

La espera por los fichajes enrareció el ambiente según fue avanzando enero, por más que a última hora hayan llegado tres jugadores: el atacante Ademola Lookman, contrastado en el Atalanta, ante una reválida en el Atlético, y los centrocampistas de 20 años Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, por 54 millones de euros entre todos, que han convertido al club rojiblanco en el sexto con más gasto este invierno, aunque también dio salida por 62,5 millones con Conor Gallagher, Javi Galán, Giacomo Raspadori y Carlos Martín.

Lookman, este lunes en el estadio Metropolitano. / ATLÉTICO DE MADRID

Cerrado el mercado, ya no hay lugar más que para el Betis, su rival este jueves en la Copa del Rey y el domingo que viene en LaLiga. Dos partidos que establecen de forma invariable cuál será el camino posterior del conjunto rojiblanco; si le da para competir por los títulos o no y si debe conformarse con entrar en la Liga de Campeones, como ha hecho desde 2013, o puede ir más allá, también en la máxima competición europea. Una prueba de fuego.

Alto riesgo

A partido único, en el estadio de La Cartuja, es un encuentro de alto riesgo para el Atlético, vital para la Copa, pero también para su tranquilidad y su futuro, en esa crisis latente que últimamente siempre sobrevuela al equipo y en un duelo más que comprometido en el que está expuesto todo el mundo. No solo Simeone, sino también sus futbolistas, Alemany y el propio club, todos ellos ya bajo el foco de la crítica en el desencanto actual en esta temporada entre el aficionado, ávido y expectante de éxitos.

Y, además, surge la baja de Alexander Sorloth, su máximo goleador en 2026, con cinco tantos, y fuera del partido por el traumatismo cráneo encefálico sufrido en el partido del pasado sábado, aunque Simeone sí dispone de Pablo Barrios, ya superada una sobrecarga, con el grupo este miércoles y en el once titular este jueves.

El técnico, a la vez, recupera a Giuliano Simeone y Antoine Griezmann tras dos y tres partidos de baja, respectivamente. El extremo argentino estará en el once, en el que también aparece Ademola Lookman, tras apenas dos sesiones con el equipo. Jugará por detrás de Julián Álvarez, la referencia ofensiva a la búsqueda del gol que se le resiste los últimos diez duelos.

Koke, de vuelta al once

Su bajón es un problema cada vez más creciente y evidente para el Atlético, en el que Simeone cubrirá su medio campo con Koke Resurrección, al lado de Pablo Barrios, junto a Álex Baena por la izquierda, según las pruebas del técnico.

Atrás, Simeone apostará por su defensa actual tipo: Marcos Llorente, Marc Pubill, José María Giménez y David Hancko, que protegerán el marco de Juan Musso, titular en la portería, como así ha ocurrido toda la Copa del Rey de esta temporada y la anterior. Es su torneo, en el que además ha brillado en las anteriores eliminatorias, de menor exigencia ante el Atlético Baleares (2-3) y el Deportivo de La Coruña (0-1) que ahora este jueves contra el Betis.

El conjunto verdiblanco es uno de los únicos seis rivales a los que ha ganado el Atlético como visitante en sus 18 desplazamientos de esta campaña. Lo hizo por 0-2 el 27 de octubre, con los goles de Giuliano y Baena en la primera parte. Sus restantes triunfos fuera de casa han sido contra el Getafe y el Girona, en LaLiga; el PSV Eindhoven, en la Liga de Campeones, y el Atlético Baleares y el Deportivo, en la Copa del Rey. Nada más.