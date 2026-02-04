Alcalá de Henares ofrece 100 actividades de ocio juvenil saludable con 'Otra Forma de Moverte'

El programa de ocio juvenil del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Otra Forma de Moverte (OFM), ha programado más de 100 actividades para jóvenes durante los fines de semana del primer trimestre de 2026, promoviendo hábitos saludables y alternativas de entretenimiento responsables.

Ocio saludable y prevención

Según Isabel Ruiz Maldonado, teniente de alcaldesa y concejala de Salud, OFM fomenta conductas de vida saludables, un uso responsable de las nuevas tecnologías y ofrece alternativas de ocio sanas.

Otra Forma de Moverte / Ayuntamiento de Alcalá de Henares

Durante los próximos meses, el programa abordará temas como el buen trato en pareja, la importancia del ocio saludable, la salud mental y bienestar emocional, y la prevención del consumo de drogas y alcohol.

Experiencias participativas para la juventud

Pilar Cruz, concejala de Familia, Infancia y Juventud, destacó que la Generación Z y los Millennials demandan experiencias auténticas, participativas y con sentido, por lo que la programación de OFM se articula en torno a cuatro tendencias clave del ocio juvenil actual: experiencias inmersivas, microaventuras, ocio saludable y tardeo. Según el Ayuntamiento, el tardeo se presenta como una alternativa fresca e inclusiva que permite a los jóvenes disfrutar de un ocio más relajado y accesible.