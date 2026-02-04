La borrasca Leonardo se intensifica en Madrid: la Aemet mantiene el aviso amarillo por fuertes vientos, nieve y lluvia en la jornada de este jueves

El temporal este nuevo mes ha comenzado con fuerza: la llegada de la borrasca Leonardo activa todo tipo de avisos y alerta a la Comunidad de Madrid por riesgo de inundaciones y fuertes rachas de viento. De hecho, durante la jornada de este jueves, se espera que se registren las rachas de viento más altas de toda la semana.

Fuerte viento este jueves

Esta vez, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo en la zona más céntrica y sur de Madrid por fuertes rachas de viento, que se espera que alcancen los 40 kilómetros por hora con dirección suroeste. Se recomienda extremar la precaución y estar informado por posibles daños moderados a personas y bienes, especialmente los vulnerables en la zona de peligro.

También se esperan fuertes rachas de viento en las zonas de montaña, más intensas en cotas altas y zonas expuestas, donde se esperan rachas de más de 120 kilómetros por hora.

¿Y precipitaciones?

En cuanto a las precipitaciones, se espera un día típico de invierno con lluvia desde la madrugada hasta la mitad del día, momento en el que se podrán producir tormentas hasta las 18:00 horas. Se espera que al final del día la lluvia pare, aunque el cielo seguirá cubierto, según la Aemet.

La predicción para la zona de montaña es de cielo muy nuboso o cubierto con periodos de visibilidad localmente reducida, aunque se prevé que la nubosidad sea menos abundante la segunda mitad del día. Las precipitaciones se esperan débiles o moderadas, sin descartar que puedan ser persistentes en algunas zonas. Al final del día tenderán a bajar la intensidad y la cota de nieve se situará en torno a 2300 metros de madrugada hasta alcanzar 1500 metros a últimas horas.

Temperaturas en aumento

Entre las fuertes lluvias y rachas de viento, se asoma una buena noticia: la previsión es de aumento de las temperaturas que en la capital oscilarán entre los 14 grados de temperatura máxima y los 9 grados de temperatura mínima, aunque es posible que la sensación térmica sea algo inferior debido al fuerte viento.

Esta es la previsión de las temperaturas para la capital la próxima semana, según la Aemet. / Aemet

En la Sierra las temperaturas irán en ascenso y las mínimas se producirán al final del día. En el municipio de Somosierra los termómetros oscilarán entre los 8 grados de temperatura máxima y los 2 grados de temperatura mínima y en el municipio de Guadarrama temperaturas máximas de 13 grados y 5 grados de temperatura mínima. A partir de jueves, las temperaturas comenzarán a descender notablemente, mientras que las precipitaciones continuarán a lo largo de toda la semana.