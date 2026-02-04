Cuando 9 de cada 10 prendas tiene una "segunda vida": Humana recuperó más de 27 millones de prendas de ropa en Madrid en 2025

El mercado de moda de segunda mano continúa su expansión como alternativa al fast fashion. Un ejemplo de ello es el operador de tiendas de moda de segunda mano Humana Fundación Pueblo para Pueblo, que cerró 2025 contabilizando 4,2 millones de prendas vendidas y 1,5 millones de compradores, al tiempo que incrementó la recogida selectiva de residuo textil en la Comunidad de Madrid.

La recogida selectiva de residuo textil en los contenedores verdes gestionados por Humana permitió recuperar 6.755 toneladas de ropa usada en la región durante el último año, el equivalente a 27,3 millones de prendas. Esta cifra representa un aumento del 8,5% respecto al ejercicio anterior, cuando se recogieron 6.223 toneladas.

Según explica el director de Proyectos y Relaciones Externas de la entidad, Rafael Mas, "la recogida selectiva ha aumentado porque la ciudadanía está más concienciada respecto al impacto ambiental de la ropa de la que nos deshacemos y porque hay más contenedores en la vía pública, dado que este servicio es obligatorio en todos los municipios desde el año pasado".

No obstante, Mas advierte de un cambio en el perfil del residuo textil: "La calidad de las prendas ha descendido respecto a la de años anteriores". A su juicio, la menor durabilidad de la ropa que se consume actualmente influye directamente en el estado del textil recuperado. En este contexto, subraya el papel que debe desempeñar el sistema de responsabilidad ampliada del productor, por el que los fabricantes asumen la gestión del producto cuando se convierte en residuo textil.

Evolución del nº de clientes de Humana en la Comunidad de Madrid. / HUMANA

Segunda vida desde la planta de Leganés

La ciudadanía puede depositar ropa, calzado, complementos y textil del hogar en los 1.780 contenedores de Humana situados en puntos de fácil acceso, que se vacían entre una y dos veces por semana, e incluso hasta tres en periodos de mayor demanda. Todo el material se clasifica en la planta que la entidad tiene en Leganés, siguiendo los principios de la jerarquía de residuos.

Del total del textil gestionado, el 62% se reutiliza, el 29% se destina a reciclaje y el resto se considera impropio. De este modo, más del 90% de la ropa depositada por la ciudadanía tiene una segunda vida.

La gestión del textil usado tiene un impacto directo en la reducción de emisiones. Según un estudio de la Federación Humana People to People, por cada kilo de ropa recuperada que no termina en un vertedero o incineradora se evita la emisión de 6,1 kilos de CO₂. Aplicado a las cifras de la Comunidad de Madrid, las 6.755 toneladas recuperadas en 2025 evitaron la emisión de 41.206 toneladas de dióxido de carbono.

Tienda de ropa de segunda mano de Humana en Madrid. / HUMANA

29 tiendas en la región

Humana se mantiene como el primer operador de tiendas de moda de segunda mano en España por número de clientes. En la Comunidad de Madrid cerró 2025 con 29 puntos de venta, uno más que el año anterior, que contabilizaron 4,2 millones de prendas vendidas y 1,5 millones de compradores.

A nivel nacional, la entidad cuenta con 58 puntos de venta y contempla 5 nuevas aperturas en el ámbito nacional durante el ejercicio 2026.

Noticias relacionadas

Los fondos obtenidos a través de la red comercial se destinan a programas sociales en España y a proyectos de cooperación al desarrollo en países del Sur, en colaboración con socios locales, centrados en ámbitos como la acción humanitaria, la educación primaria, la agricultura sostenible o la lucha contra el VIH/SIDA y la tuberculosis.