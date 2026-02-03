Dónde aparcar en la zona SER en Madrid: tipos de plazas y nuevas medidas a tener en cuenta

La capital tiene zonas céntricas perfectas para visitar, pero plantea un problema indiscutible: el aparcamiento. Por suerte, la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento ha planteado modificaciones sobre el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) para este 2026.

Las nuevas medidas se establecen en un marco de reducción de las emisiones contaminantes para limpiar el aire y mejorar la congestión y tiempo destinado al aparcamiento. Entre ellas, la nueva opción de 'desaparcar' y una ampliación del horario.

Barrios y distritos con zona SER

La zona SER se encuentra en 55 barrios de los 131 de la ciudad, con un total de 181.500 plazas reguladas, entre verdes y azules, distribuidas por los distritos de Arganzuela, Carabanchel, Chamberí, entro otros muchos. En Usera se han ampliado las plazas hasta 9.500 estacionamientos en las zonas de Almendrales, Pradalongo, Moscardó y Zofío. En Valdezarza, situado en Moncloa-Aravaca, se han incorporado 701 plazas más con un total de 2.421 plazas.

Está previsto para un futuro que se amplíen las zonas SER a 17 barrios nuevos repartidos en siete distritos: Puente de Vallecas y Moratalaz se incluyen por primera vez. La implantación será gradual y dependerá del visto bueno de cada junto de distrito, tras consultar con vecinos y asociaciones. Antes del 31 de diciembre de 2035 se espera que se creen 66.120 plazas nuevas. En total, la SER pasará de 181.493 plazas actuales a 258.985, un incremento de 42,7% la mayoría destinadas a residentes.

Tipos de plazas

La zona SER tiene diferentes tipos de plazas, aunque las más numerosas son las verdes y las azules. Las zonas verdes están destinadas para residentes, quienes pueden estacionar sin límite de tiempo. Los no residentes solo podrán aparcar dos horas como máximo y para volver a aparcar debe pasar una hora. En caso de la zona azul, cualquier persona puede aparcar hasta un máximo de cuatro horas y no se puede volver a estacionar en el mismo barrio hasta que pase una hora desde su anterior aparcamiento.

Las zonas de alta rotación están indicadas con rectángulos azules y blancos alternos sobre un área delimitada por líneas poligonales en zigzag alternando los tonos azules y blancos. Permiten aparcar durante 45 minutos y pasado ese tiempo se impide aparcar en los próximos 30 minutos en el mismo lugar.

También están las plazas de Ámbito Diferenciado Disuasorio (ADD), señalizadas con línea discontinua de color naranja y azul alterno, en los espacios de baja ocupación residencial o rotacional, y las plazas de Ámbito Diferenciado Hospitalario (ADHOS) señalizados horizontalmente con colores rojo y blanco alternos.

Nuevas medidas a tener en cuenta

La Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento ha añadido entre las nuevas medidas la posibilidad de 'desaparcar'. En algunas ocasiones se paga de más y en otras, de menos. Esta nueva opción permite, cuando no se utilice el servicio por completo por un desplazamiento previo al previsto, que se reintegre el importe correspondiente al tiempo sobrante. La función está disponible en las aplicaciones relacionadas a la zona SER, como ElParking, Telpark, ParkingLibre, Parclick y Bip&Drive.

La zona SER funcionaba de lunes a viernes de 9:00 a 21:00 horas, y los sábados de 9:00 a 15:00 horas, sin aplicarse los domingos y festivos. Sin embargo, para reducir la congestión del tráfico, ese horario entre semana funciona más allá de las 21:00 horas, prolongándose los sábados y activándose los domingos y festivos.