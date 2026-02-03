Torrejón de Ardoz registra en enero la menor tasa de paro en 17 años

Torrejón de Ardoz ha comenzado el año con la menor tasa de desempleo registrada en un mes de enero desde hace 17 años. Al término del primer mes de 2026, el municipio contabiliza 6.286 personas desempleadas, lo que sitúa la tasa de paro en el 6,34 %, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El Consistorio destaca que el número de personas sin empleo en la ciudad se ha reducido a más de la mitad en la última década. En 2013, Torrejón registraba 14.073 desempleados, frente a los actuales, a pesar de que en ese periodo la población activa ha aumentado en 7.510 personas, hasta alcanzar las 99.130.

Enero es tradicionalmente un mes en el que aumenta el paro debido a la finalización de los contratos asociados a la campaña navideña. En este contexto, el desempleo ha crecido en Torrejón en 162 personas respecto a diciembre, lo que supone un incremento del 2,65 %.

Noticias relacionadas

El alcalde de la ciudad, Alejandro Navarro, ha subrayado el compromiso del equipo de gobierno con la creación de empleo. "Uno de mis compromisos es favorecer la creación de más y mejor empleo para los torrejoneros, potenciando los magníficos nuevos polígonos industriales, creando empleo de calidad y aportando valor añadido que refuerza la marca Torrejón Ciudad de Moda, impulsándonos como un territorio de atracción de inversión y generación de empleo", ha señalado.