Torrejón de Ardoz refuerza su Policía Local con 20 nuevos agentes para consolidar la seguridad ciudadana

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha incorporado este martes a 20 nuevos agentes a la plantilla de la Policía Local con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mantener al municipio entre los más seguros de la Comunidad de Madrid, según ha informado el consistorio en un comunicado.

El acto de toma de posesión de los nuevos agentes se ha celebrado en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura y ha estado presidido por el alcalde de Torrejón de Ardoz, Alejandro Navarro, junto al concejal de Seguridad, Alberto Cantalejo, el comisario principal de la Policía Local, Miguel Parra, y otros mandos del cuerpo.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "la seguridad ciudadana es una prioridad para este Gobierno municipal porque sin seguridad no hay libertad ni prosperidad". Navarro ha señalado que la incorporación de nuevos efectivos se enmarca en una estrategia que combina el refuerzo humano con la inversión en sistemas tecnológicos impulsada en los últimos años por el Ayuntamiento.

Según ha indicado el regidor, esta combinación permite que Torrejón de Ardoz se mantenga como "una de las ciudades más seguras de la Comunidad de Madrid y de España", una situación que, ha añadido, se ve respaldada por el descenso continuado de la delincuencia registrado en el municipio.

Por su parte, el comisario principal de la Policía Local, Miguel Parra, se ha dirigido a los nuevos agentes para recordarles la responsabilidad que asumen al incorporarse al cuerpo y su labor para "velar por la libertad y la seguridad de los vecinos de Torrejón de Ardoz".

Durante el acto también se ha puesto en valor el uso de tecnología avanzada en el trabajo policial. Entre los recursos destacados figuran los puntos de encuentro de la Policía Local, los sistemas de detección de matrículas de vehículos robados o sospechosos, los terminales móviles para víctimas de violencia de género y una red de 389 cámaras de videovigilancia y control de tráfico.

A estos medios se suman las cámaras personales de los agentes, conectadas al Centro de Control de la Policía Local, que permiten la geolocalización de efectivos y vehículos y el intercambio de información en tiempo real con otros cuerpos de emergencia. También se utilizan dispositivos electrónicos de control no letales tipo TASER.

El alcalde ha concluido señalando que "toda la tecnología puntera carecería de sentido sin el factor humano", y ha expresado su confianza en que la incorporación de los nuevos agentes contribuya a mejorar la convivencia, la seguridad y la calidad de vida en el municipio.