La T4 de Barajas cumple 20 años: del primer vuelo a Barcelona a un récord histórico de pasajeros

La Terminal T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas cumple 20 años este 4 de febrero. Inaugurada en 2006 para dar respuesta al crecimiento del tráfico aéreo, la infraestructura supuso un salto de capacidad y modernización para el principal aeropuerto español. El estreno operativo llegó al día siguiente, con el primer vuelo comercial: un Iberia con destino a Barcelona que despegó a las 05:30 horas.

La puesta en marcha de la Terminal T4 respondió a la necesidad de ampliar las instalaciones de Madrid-Barajas ante el fuerte crecimiento del tráfico aéreo y la falta de capacidad del aeródromo para absorber la demanda. El impacto fue inmediato. En su primer año de funcionamiento, la terminal permitió superar la barrera de los 50 millones de pasajeros, y en 2007 el aeropuerto cerró con 52,1 millones de viajeros.

Desde entonces, el aeropuerto madrileño no ha dejado de batir sus propios registros. El pasado 2025 se convirtió en el mejor año de su historia, con un total de más de 68,1 millones de pasajeros, consolidando a Barajas como uno de los grandes nodos aeroportuarios del sur de Europa.

Dos décadas de hitos e infraestructuras

En estos 20 años, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas ha incorporado importantes mejoras en conectividad y servicios, como la llegada del metro y del tren de Cercanías a la T4, o la inauguración en 2022 de una nueva terminal de autobuses.

El operador aeroportuario también destaca el desarrollo de las Ciudades Aeroportuarias, un proyecto orientado a impulsar actividades logísticas, aeronáuticas y de carga, además de hoteles, oficinas y nuevos servicios, entre los que se incluye la futura sede de la propia compañía.

En el ámbito de la sostenibilidad, sobresalen iniciativas como la construcción del mayor parque solar en un aeropuerto a nivel mundial o la implantación de la conducción en remoto de las pasarelas de embarque en toda la instalación.

Actualmente, la Terminal T4 y su satélite T4S suman una superficie de 800.000 metros cuadrados, con capacidad para atender hasta 10.400 pasajeros en hora punta. El espacio comercial supera los 25.000 metros cuadrados e integra más de 80 tiendas y locales de restauración, además de servicios como las Air Rooms en la T4 o las GettSleep Lounge en la T4S.

El origen: el 'Plan Barajas'

La T4 es una de las piezas clave del denominado 'Plan Barajas', un proyecto impulsado por Aena en los años noventa. La primera fase incluyó la puesta en servicio de una nueva torre de control, una pista adicional —entonces denominada tercera pista (18R-36L)— y la ampliación de los diques de las terminales T1 y T3.

A comienzos de los años 2000, la segunda fase permitió doblar la capacidad del aeropuerto, pasando de 35 a 70 millones de pasajeros al año, y ampliar la capacidad operativa hasta 120 operaciones por hora. En este periodo se construyeron la T4 y la T4S, nuevas pistas de aterrizaje y despegue, aparcamientos, viales, plataformas para aeronaves, un túnel de servicios bajo pistas y el soterramiento de la carretera M-111.

Archivo - Ambiente en la T4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. / Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El plan también incorporó avances tecnológicos como el primer tren automático sin conductor de España, un sistema de tratamiento de equipajes con 120 kilómetros de cintas transportadoras y el Centro de Gestión Aeroportuaria.

Mirando al futuro: inversión millonaria

Con el horizonte de la capacidad máxima cada vez más próximo, Aena ha planificado inversiones cercanas a los 4.000 millones de euros para modernizar el aeropuerto. El objetivo es mejorar la eficiencia operativa de las aerolíneas y mantener altos estándares de calidad para los pasajeros. Las actuaciones previstas incluyen la prolongación de las terminales T4 y T4S, con nuevas plataformas de estacionamiento de aeronaves, así como la construcción de un edificio procesador frente a las terminales T1, T2 y T3 y la remodelación de las instalaciones actuales.