El PSOE alerta de que Madrid es “la gran ciudad más desigual de España” y plantea un plan de reequilibrio de 200 millones anuales

El PSOE madrileño ha lanzado este martes 'La agenda del cambio: por un Madrid con las mismas oportunidades para todxs', un documento en el que traza un duro diagnóstico sobre la desigualdad territorial y social en la capital y fija las bases de su propuesta política de cara a las elecciones municipales de 2027.

Según el informe, Madrid sufre una desigualdad “profunda y persistente” que se manifiesta en fuertes diferencias de renta, acceso al empleo, educación, vivienda y hasta esperanza de vida entre distritos. En la presentación, la portavoz del grupo, Reyes Maroto, ha achacado esta situación a “años de políticas del Partido Popular” que han consolidado un modelo de ciudad “que avanza a dos velocidades”.

En este sentido, el documento identifica una clara “diagonal de la desigualdad” que atraviesa la capital de noroeste a sureste. Así, mientras los distritos del norte concentran mayores ingresos y mejores servicios, los del sur y el este registran más paro, precariedad y peores indicadores sociales. Una brecha que, según el PSOE-M, convierten a Madrid en la gran ciudad más desigual de España, con un salto de renta que supera los 30.000 euros anuales entre distritos como Chamartín y Puente de Vallecas.

No solo se trata de una cuestión económica, sino que la desigualdad también se traduce en años de vida. "En Madrid, el cógido postal condiciona las oportunidades vitales", denuncian los socialistas, señalando que vivir en un distrito u otro puede suponer más de tres años de diferencia en la esperanza de vida.

Como no podía ser de otra manera, la vivienda aparece como uno de los principales motores de la segregación urbana. El PSOE señala la escasez de vivienda pública, el descontrol del mercado del alquiler y la proliferación de viviendas turísticas ilegales; factores que expulsan a las rentas medias y bajas, y concentran la vulnerabilidad en determinados barrios.

A ello se suma una política fiscal “regresiva”, señalan, basada en bajadas generalizadas de impuestos que benefician a los que más tienen y reducen la capacidad de inversión municipal. Especialmente crítico se muestra el documento con las políticas de reequilibrio territorial del actual Gobierno municipal, que directamente califican de “fracaso”, sin presupuesto ni recursos suficientes.

Frente a este diagnóstico, los de Maroto plantean un cambio de modelo que permita pasar de una “ciudad dual” a una cohesionada. Entre sus principales propuestas figura la creación de una Agenda de Reequilibrio Territorial y Social con planificación plurianual; el refuerzo de los fondos de reequilibrio hasta alcanzar una dotación mínima de 200 millones de euros anuales; y una descentralización efectiva que permita a las Juntas Municipales gestionar al menos el 25% del presupuesto.

“Madrid solo avanzará de verdad cuando avance toda la ciudad”, subraya la agenda presentada por el PSOE madrileño, que supone también el inicio de un proceso de debate y escucha con agentes sociales y vecinales para construir una alternativa de Gobierno para los próximos comicios municuipales.