La Policía Local de Coslada investiga vertidos irregulares de residuos en vía urbana

La Policía Local de Coslada ha desarrollado en los últimos días diversas actuaciones relacionadas con vertidos irregulares de residuos en la vía pública, tanto deescombros procedentes de obras como de sustancias contaminantes.

Las intervenciones se iniciaron a raíz de avisos ciudadanos que alertaban de la posible deposición de escombros en la vía pública, concretamente en las inmediaciones de la Plaza de Uruguay, ha explicado el Ayuntamiento cosladeño en una nota.

Una vez personados en el lugar, los agentes comprobaron la existencia de residuos compatibles con trabajos de reforma depositados en una isla ecológica.

Garrafas de aceite

Por ello, procedieron a inspeccionar distintos inmuebles en los que se estaban ejecutando obras. "Durante estas actuaciones se detectaron indicios que permitieron vincular parte de los residuos con trabajos de reforma en varios pisos de un mismo edificio", han añadido.

En una segunda intervención, la Policía Local actuó tras la comunicación de la aparición de varias garrafas con aceite de motor abandonadas en la vía pública, en la calle Austria.

Gracias a las imágenes de los sistemas de videovigilancia, se logró identificar un vehículo presuntamente implicado en los hechos, constatándose además el vertido parcial de aceite sobre la calzada, "con el consiguiente riesgo medioambiental", ha recalcado el Ayuntamiento.

Delito contra el medio ambiente

Ante esta situación, los agentes aseguraron la zona, dieron aviso a los servicios de limpieza para la retirada de los residuos y tramitaron la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional por un presunto delito contra el medio ambiente.

El Consistorio cosladeño ha señalado que este tipo de actuaciones se enmarcan en el nuevo proyecto de colaboración entre la Policía Local y el servicio de Limpieza Viaria, impulsado para reforzar el control de conductas incívicas y mejorar la conservación del espacio público.