Plazos más cortos, menos molestias y dudas sobre las terrazas: así arranca la remodelación de la calle Alcalá

El comienzo de febrero ha traído consigo un acontecimiento largamente dilatado: el inicio de la remodelación de la calle Alcalá entre las plazas de Cibeles y la Independencia. Con las líneas amarillas pintadas en el suelo y las medianas de plástico cerrando al tráfico, este lunes las primeras máquinas empezaron a levantar el asfalto en el carril contiguo a la acera izquierda. Pronto lo harán también en el lado contrario, certificando la desaparición de dos carriles por los que no volverán a circular los coches.

Su lugar lo ocuparán las aceras, que ganarán varios metros en cada margen, y una doble hilera de árboles que devolverán a la calle su aspecto anterior a los años 60, cuando se eliminaron los ejemplares de gran tamaño flanqueaban el tramo a ambos lados. También se ganará espacio al tráfico rodado en el centro, donde se instalará un pequeño paseo peatonal de 3,8 metros de ancho delimitado por arbustos.

No será el gran bulevar anunciado en un principio por el Ayuntamiento, pero sí ofrecerá una mejor perspectiva de la Puerta de Alcalá, a la que se podrá llegar andando. Una vez allí, podrán pasear por debajo del monumento, en el que se mejorará la iluminación, modificando la ubicación de los puntos de luz y renovando los proyectores. Tampoco podrán circular los coches por los dos carriles bus que se habilitarán, uno por cada sentido. Los ciclistas también contarán con un carril bici segregado de de doble sentido en el lado de subida desde Cibeles, que continuará por el exterior de la plaza de la Independencia hasta enlazar con el de Serrano.

Para ver totalmente materializados estos cambios habrá que esperar hasta el primer trimestre de 2027. Poco más de un año en el que el Ayuntamiento ha "hecho un esfuerzo muy importante" para reducir las afecciones al tráfico, en palabras de ayer del alcalde, José Luis Martínez-Almeida. Según explicó, el Consistorio ha acortado el cronograma original y ha reorganizado los trabajos para que las fases “más gravosas para la movilidad” se ejecuten en verano, cuando hay menos circulación.

Se trata de "un escenario que nos permite compatibilizar una obra que creo que es necesaria en el Paisaje de la Luz [...] con el ámbito de la movilidad", apuntó Almeida. Pese a todo, inevitablemente "va a haber afecciones", reconoció el regidor popular, que volvió a pedir “paciencia y generosidad” a los vecinos del entorno. Residentes no hay muchos en este tramo de Alcalá, aunque sí varios negocios que pueden verse perjudicados por el desarrollo de los trabajos.

Especialmente los bares y restaurantes del lado izquierdo, donde se acumulan varias terrazas entre un cruce y otro. Por lo pronto, según explican distintos trabajadores de estos establecimientos, no saben cómo les van a afectar exactamente las obras ni si se verán obligadas a quitarlas en al algún momento. "No nos han dicho nada todavía", asegura Agustín, encargado del VIPS de la calle, aunque también reconoce que no le preocupa demasiado porque, más allá del verano, la terraza "no tiene tanto movimiento".

"Es verdad que ahora con el frío y la lluvia poca gente se pone fuera", añade en la misma línea un empleado de Casa Carmen, el local que ocupa la esquina con Pedró Muñoz Seca, en cuya embocadura se intervendrá para adaptarla a la nueva configuración de Alcalá. Menos optimista se muestra Dayana, del Bareto, quien teme que los trabajos sí "afectarán bastante" al negocio y sus clientes. Ninguno de ellos tiene claro si, una vez terminada la intervención, el espacio disponible para las terrazas se verá alterado, aumentando o disminuyendo respecto al que disponen ahora.