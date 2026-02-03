OCIO EN LA CAPITAL
Pizza gratis a la salida del trabajo: el sabor kebab se podrá probar en 67 locales de Madrid
El reparto arranca este jueves 5 de febrero a las 18:30 y se hará hasta agotar existencias en locales de Telepizza repartidos por toda España
Este jueves 5 de febrero, a partir de las 18:30 horas, Telepizza invita a todo el país a pizza gratis. La cadena lanza su nueva Telepizza Kebab y para celebrarlo repartirá más de 80.000 porciones en más de 400 locales repartidos por toda España, incluido en la capital. Un plan redondo para la salida del trabajo y sin pasar por caja. La acción sirve además para calentar motores de cara al Día Mundial de la Pizza, que se celebra el 9 de febrero, y para presentar una de las apuestas más atrevidas de la marca en los últimos años. Concretamente en la Comunidad de Madrid participarán 67 locales, 36 de ellos en la capital.
La nueva Telepizza Kebab nace de una idea clara: unir dos de los sabores más consumidos del fast food. Sobre la masa icónica de la cadena, la receta combina pollo jugoso marinado, cebolla, mezcla de especias kebab, orégano y una salsa kebab que aporta ese punto cremoso y especiado tan reconocible.
El resultado es una pizza pensada para los amantes del kebab, pero también para quienes buscan sabores intensos y diferentes sin renunciar al formato pizza.
Dónde conseguir pizza gratis en Madrid
Alcalá de Henares
- Pta. del Vado 1 esq. Pº Pastrana
- Jose María Pereda, 7
Alcobendas
- Fuente Lucha, 19
- Marqués de la Valdavia, 6
Alcorcón
- Pablo Picasso, 36
- Avenida de la Libertad (esq. Inspector Juan Antonio Bueno)
Boadilla del Monte
- Avda del Nuevo Mundo, 5 (Local 4B)
Colmenar Viejo
- Avd. Andalucía, 1 (642)
Fuenlabrada
- Portugal, 33
- Calle de los Claveles, 24 (semiesq. Av. del Vivero, Loranca-Fuenlabrada)
Getafe
- Leganés esq. Concepción, 14
- Avda Madrid, 125
- Avda Juan Carlos I, 67
Leganés
- C. de Mondragón, s/n (Local 205)
- Avda Juan Carlos I, 67
- Avda. Salvador Allende, 1
Madrid (capital)
- Canal de Suez (esq. Urano, 5)
- Mar de Kara, 1
- Avenida de la Perla, 35
- Rey, 62
- Calle José Antonio Fernández Ordóñez, 35
- Crta. Canillas, s/n
- Josefa Valcárcel, 8
- Ezequiel Solana, 50
- Aquiles, 3
- Hnos. de Pablo, 14 (Bº Concepción)
- Virgen de la Alegría, 9
- Glorieta Puente de Segovia, 1
- Oxígeno, 10
- Avda Santa Eugenia, 62
- Clara Schumann, 18
- José Gutiérrez Maroto, 22
- Concejal Fco José Jiménez Martín (Local 158A)
- Costa Rica, 15
- Alcalá, 608
- Moratalaz (Fuente Carrantona 19–21)
- San Cipriano, 67
- Francos Rodríguez, 84
- Avda Monforte de Lemos, 119
- Ppe. Vergara, 55
- Bravo Murillo, 365
- Avd. Albufera, 268
- Estrella de Elola, 11
- Sierra de Albarracín, 14 (v. Cerro de la Alcazaba)
- Cea Bermúdez, 38
- Bravo Murillo, 8
- Martínez de la Riva, 58
- Seseña, 93
- Antracita, 3
- Avda. Abrantes, 44
- Manuel Noya, 17–19
- Calle Senda del Infante (esq. Calle Cerro Piñonero, Mirasierra)
Majadahonda
- Del Cristo, 24 (Bajo)
Mejorada del Campo
- Iglesia, 15
Móstoles
- Perseo, 25
- Simón Hernández, 30
Paracuellos del Jarama
- Avd. Juan Pablo II, 26 s/n (C.C. Miramadrid, Locales 9.1, 9.2 y 9.3)
Pinto / Valdemoro
- Pz. de las Mercedes (esq. Valdemoro Pinto)
Pozuelo de Alarcón
- Plaza de Mercedes Llorente, 2
San Fernando de Henares
- Avenida de la Constitución, 13
San Lorenzo de El Escorial
- Concha Núñez, 6
San Martín de Valdeiglesias
- Ctra. de Toledo, 7 (Local 4)
Torrejón de Ardoz
- Silicio, 40
- Lola Anglada, 2
Valdemorillo
- C/ de la Fuente, 8
Villanueva de la Cañada
- Olivar, 1 (Local 6)
Villanueva del Pardillo
- Aladierna, s/n (Local 10)
Desde la marca definen esta acción como una forma de acercar su última novedad al mayor número posible de personas, apostando por el placer inmediato, el picoteo compartido y la experiencia en local. Un gesto que conecta especialmente con el público joven y urbano, siempre atento a nuevos sabores… y a los planes gratis.
