'El Periódico de España' lanza un ciclo de encuentros con alcaldes para analizar los grandes retos de los municipios de la Comunidad de Madrid

Los municipios madrileños constituyen una red territorial estratégica que impulsa el crecimiento y la competitividad de la Comunidad de Madrid. Más allá del peso de la capital, estas localidades aportan equilibrio económico, cohesión social y una gran capacidad de adaptación a los cambios productivos. Su amplia diversidad, que abarca desde los grandes núcleos urbanos hasta los pequeños y medianos municipios, permite atraer diferentes polos de inversión y generar empleo de calidad en sectores clave como la industria, los servicios avanzados, la tecnología o el turismo.

Esta fortaleza se apoya en una notable capilaridad empresarial que recorre toda la región y que convierte a la Comunidad de Madrid en uno de los ecosistemas económicos más dinámicos de España. Desde pymes y startups hasta centros de innovación y grandes compañías conviven y se interconectan en los distintos municipios, creando cadenas de valor distribuidas y resilientes. Esta estructura permite la transferencia de conocimiento a la vez que impulsa el desarrollo de la innovación y potencia que la actividad económica se extienda por todo el territorio.

En este contexto, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, junto a Prensa Ibérica, pone en marcha un ciclo de encuentros bajo el título de Horizonte Madrid con el objetivo de reivindicar la diversidad, el dinamismo y el potencial de los municipios de la Comunidad de Madrid. Esta serie de cuatro citas se dividirán a lo largo del año en cuatro zonas geográficas (norte, sur, este y oeste) para abordar de manera estratégica los principales desafíos económicos, sociales y de empresariales de cada territorio de la mano de los gobiernos locales, desde una perspectiva hiperlocal característica del grupo Prensa Ibérica.

El primer encuentro del ciclo tendrá lugar el próximo 10 de febrero en Getafe, bajo el título Horizonte Madrid Sur. La cita pondrá el foco en una de las áreas más dinámicas de la región, que se ha consolidado como un potente eje industrial, logístico y tecnológico. Este territorio concentra un tejido productivo clave para la economía madrileña y destaca por su capacidad de transformación y crecimiento sostenible.

Al evento acudirán los alcaldes de grandes municipios como Getafe (Sara Hernández), Leganés (Miguel Ángel Recuenco), Alcorcón (Candelaria Testa), Fuenlabrada (Javier Ayala) y Valdemoro (David Conde), para analizar el potencial del sur de la región como polo de atracción económica y empresarial, así como de las alcaldesas de Titulcia (Francisca Suárez) y San Martín de Valdeiglesias (Aranzazu Povedano), municipios de menor población, para debatir sobre otras cuestiones como el entorno rural, la demografía, la conectividad y las infraestructuras.

La intervención de bienvenida corresponderá a Ainhoa Moll, adjunta a la Presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, y la clausura a Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid.

El evento Horizonte Madrid Sur, que cuenta con el apoyo de Madrid Capital Mundial, dará cabida también a un diálogo sobre cuestiones de interés local como el transporte y la gestión del agua, los residuos y los espacios urbanos de la mano de especialistas como Antonio Rodríguez, director de la delegación de la Comunidad de Madrid de FCC Medio Ambiente, y José Antonio García Galdón, director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza.

Jorge Caro, coordinador nacional de Airbus España, compañía con sede en Getafe, tomará también la palabra en el encuentro como caso de éxito empresarial.

El segundo encuentro, Horizonte Madrid Norte, se celebrará durante el mes de abril mientras que en junio tendrá lugar Horizonte Madrid Oeste, un encuentro centrado en una zona caracterizada por su alto nivel de renta, su atractivo para el talento cualificado y la presencia de multinacionales tecnológicas y financieras. La cuarta cita, Horizonte Madrid Este, será la que completará el mapa regional, ofreciendo una visión integral del presente y el futuro de los territorios que conforman la Comunidad de Madrid.