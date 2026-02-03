CARNAVAL 2026
Morata de Tajuña se prepara para el Carnaval 2026: concursos de disfraces, pasacalles y talleres
Las actividades programadas para el Carnaval 2026 tendrán lugar el próximo 14 de febrero
"¡Prepara ya tu disfraz, porque llega el Carnaval a Morata!", así anunciaba el Ayuntamiento de Morata de Tajuña a través de su red social 'X' la programación para la jornada de carnaval 2026 que tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero. En una jornada que comenzará con actividades para los más pequeños y que continuará con un gran pasacalles, los morateños esperan con ilusión el anual concurso de disfraces.
Talleres y un gran pasacalles
La jornada de carnaval dará su pistoletazo de salida en el polideportivo municipal, donde de 10:00 a 13:00 los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles y castillos hinchables. A continuación, tendrá lugar el Gran Pasacalles de Carnaval, que saldrá a las 17:30 desde el Parque Juan de Ávalos y recorrerá las calles José Mª Rodelgo, Real, Plaza Mayor, Domingo Rodelgo, Manuel Mac-Crohon, Carmen, Iglesia, la Avenida de la Constitución y Casas Nuevas, para finalizar nuevamente en el polideportivo municipal.
En caso de lluvia, el recorrido se acortará desde el Parque Juan de Ávalos, pasando por la calle José Mª Rodelgo, la calle Real, la calle Juan Carlos I, hasta el Polideportivo Municipal.
El ayuntamiento ha anunciado que todos los menores de 12 años que participen en el pasacalles recibirán un pequeño detalle, y que los primeros 30 minutos serán sin ruido. A continuación, el polideportivo acogerá la actuación de los Payasos Tapita y Tapón, que prometen entretener a pequeños y grandes con una fiesta muy payasa.
El concurso de disfraces amplía sus premios en metálico
El concurso de disfraces, que tendrá lugar en el mismo polideportivo, requerirá de una inscripción previa, que estará abierta hasta el próximo 9 de febrero. La inscripción se realizará en Animación Juvenil (casa de la cultura "Francisco González") de forma presencial en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y los lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas.
Se podrá participar en cualquier categoría siempre que alguno de sus componentes sea mayor de 12 años o, en su defecto, un adulto:
- Categoría Individual: los participantes tienen que ser mayores de 12 años.
- Categoría Grupal: el número de participantes será de 2 a 8 personas.
- Categoría Comparsa: el número de participantes será de 9 o superior.
Todos los participantes deberán estar en el parque Juan de Ávalos (zona del bosque) a las 17:15 h para empezar el recorrido del pasacalle a las 17:30.
Mientras se lleva a cabo la votación y deliberación del jurado, los asistentes podrán disfrutar de música y una chocolatada a cargo del Grupo Social de Mujeres. El jurado constará de 4 miembros, que valorarán el disfraz y la posterior coreografía de acuerdo a los siguientes criterios:
- Originalidad y creatividad.
- Materiales y diseño.
- Riqueza de detalles.
- Coordinación.
- Vistosidad de la coreografía.
Además, existirá un último juez: el voto popular. Lo mejor, es que este año los premios han aumentado su cuantía. Se recibirán en metálico de acuerdo a la categoría y el puesto obtenido.
- El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio
- La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo
- El joven meteorólogo Jorge Rey pone en alerta a Madrid para el mes de febrero: esta es la previsión para los próximos días
- Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
- Reformarlo, darle la vuelta o trasladarlo, ¿cuáles son las opciones reales del estadio del Rayo en Vallecas?
- La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles
- La Comunidad de Madrid presenta una exposición fotográfica gratuita sobre la fauna y flora de Arco Verde
- Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños