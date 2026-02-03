Morata de Tajuña se prepara para el Carnaval 2026: concursos de disfraces, pasacalles y talleres

"¡Prepara ya tu disfraz, porque llega el Carnaval a Morata!", así anunciaba el Ayuntamiento de Morata de Tajuña a través de su red social 'X' la programación para la jornada de carnaval 2026 que tendrá lugar el próximo sábado 14 de febrero. En una jornada que comenzará con actividades para los más pequeños y que continuará con un gran pasacalles, los morateños esperan con ilusión el anual concurso de disfraces.

La participación en el concurso de disfraces está sujeta a que uno de sus componentes sea mayor de 12 años / Ayuntamiento de Morata de Tajuña

Talleres y un gran pasacalles

La jornada de carnaval dará su pistoletazo de salida en el polideportivo municipal, donde de 10:00 a 13:00 los más pequeños podrán disfrutar de talleres infantiles y castillos hinchables. A continuación, tendrá lugar el Gran Pasacalles de Carnaval, que saldrá a las 17:30 desde el Parque Juan de Ávalos y recorrerá las calles José Mª Rodelgo, Real, Plaza Mayor, Domingo Rodelgo, Manuel Mac-Crohon, Carmen, Iglesia, la Avenida de la Constitución y Casas Nuevas, para finalizar nuevamente en el polideportivo municipal.

En caso de lluvia, el recorrido se acortará desde el Parque Juan de Ávalos, pasando por la calle José Mª Rodelgo, la calle Real, la calle Juan Carlos I, hasta el Polideportivo Municipal.

El ayuntamiento ha anunciado que todos los menores de 12 años que participen en el pasacalles recibirán un pequeño detalle, y que los primeros 30 minutos serán sin ruido. A continuación, el polideportivo acogerá la actuación de los Payasos Tapita y Tapón, que prometen entretener a pequeños y grandes con una fiesta muy payasa.

El concurso de disfraces amplía sus premios en metálico

El concurso de disfraces, que tendrá lugar en el mismo polideportivo, requerirá de una inscripción previa, que estará abierta hasta el próximo 9 de febrero. La inscripción se realizará en Animación Juvenil (casa de la cultura "Francisco González") de forma presencial en horario de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, y los lunes y miércoles de 16:00 a 19:00 horas.

Concurso de Disfraces Morata de Tajuña 2024 / Ayuntamiento de Morata de Tajuña

Se podrá participar en cualquier categoría siempre que alguno de sus componentes sea mayor de 12 años o, en su defecto, un adulto:

Categoría Individual: los participantes tienen que ser mayores de 12 años.

los participantes tienen que ser mayores de 12 años. Categoría Grupal: el número de participantes será de 2 a 8 personas.

el número de participantes será de 2 a 8 personas. Categoría Comparsa: el número de participantes será de 9 o superior.

Todos los participantes deberán estar en el parque Juan de Ávalos (zona del bosque) a las 17:15 h para empezar el recorrido del pasacalle a las 17:30.

Mientras se lleva a cabo la votación y deliberación del jurado, los asistentes podrán disfrutar de música y una chocolatada a cargo del Grupo Social de Mujeres. El jurado constará de 4 miembros, que valorarán el disfraz y la posterior coreografía de acuerdo a los siguientes criterios:

Originalidad y creatividad. Materiales y diseño. Riqueza de detalles. Coordinación. Vistosidad de la coreografía.

Además, existirá un último juez: el voto popular. Lo mejor, es que este año los premios han aumentado su cuantía. Se recibirán en metálico de acuerdo a la categoría y el puesto obtenido.