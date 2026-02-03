Cafetería y comedor más grandes: Tres Cantos impulsa la ampliación del Centro de Mayores Antonio Somalo

El Ayuntamiento de Tres Cantos ha presentado el proyecto de obras de ampliación del Centro Municipal de Mayores Antonio Somalo, que contará con una inversión de 2,7 millones de euros e incluye la construcción de un edificio anexo de dos plantas y espacios ajardinados.

El Ejecutivo local ha calificado este proyecto como una actuación estratégica, que posibilitará no solo la ampliación del centro, sino también la modernización de las actuales instalaciones, la reforma de todas las áreas de convivencia, así como la mejora de la confortabilidad, accesibilidad y usabilidad del edificio para usuarios y profesionales.

El proyecto contempla la construcción de un edifico anexo de dos plantas, completamente integrado con el centro existente y adaptado a la topografía de la parcela. El nuevo edificio tendrá una superficie de casi 2.000 metros cuadrados, además de otros 1.200 metros cuadrados de espacios exteriores ajardinados y estanciales.

Dispondrá de una gran sala de usos múltiples de 580 metros cuadrados que tendrá capacidad para 500 personas, y una gran terraza exterior, abierta a la ciudad. El espacio se ha diseñado diáfano, versátil y divisible en estancias más pequeñas mediante mamparas insonorizadas.

Ampliación de la cafetería

Se ampliará la superficie de la cafetería existente y su acceso, a través de una entrada directa desde el exterior a este Centro Municipal de Mayores Antonio Somalo de Tres Cantos. También se incrementará el espacio correspondiente al comedor, una de las áreas especialmente destinadas a la convivencia social.

El proyecto incluye la construcción de un nuevo gimnasio con iluminación natural, que se conectará a una terraza propia para la práctica de actividades al aire libre. El área administrativa del centro incorporará tres nuevos despachos, y se construirán nuevos aseos.

La ampliación integrará mejoras en accesibilidad, confortabilidad y sostenibilidad, incluyendo energía fotovoltaica, redes de climatización eficiente y recuperación de calor, sensores de presencia y de calidad del aire, o puntos de recarga para vehículos eléctricos en aparcamiento cubierto.