Madrid recibió 9,1 millones de turistas extranjeros en 2025, que gastaron 17.895 millones

La Comunidad de Madrid fue el año pasado la sexta región receptora de turistas internacionales con 9,1 millones, un 3,3 % más de los que llegaron en 2024, que gastaron un total de 17.895 millones de euros, un 11,1 % más que el año precedente.

Así se desprende de los datos dados a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en sus encuestas de movimientos turísticos (Frontur) y de gasto turístico (Egatur), según las cuales sólo en el mes de diciembre llegaron a la Comunidad de Madrid un total de 652.929 turistas foráneos, un 8,5 % más que en diciembre de 2024.

Madrid es la sexta región que más turistas extranjeros recibe después de Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana.

Según Egatur, en el mes de diciembre los turistas extranjeros gastaron en Madrid 1.317 millones de euros, un 14 % más que en diciembre del año anterior; el gasto medio por turista fue de 2.017 euros (un 5 % más alto), mientras que el gasto medio diario por turista alcanzó los 236 euros (un 1 % menos que en diciembre de 2024).

La estancia media de estos visitantes en la Comunidad de Madrid fue de 8,5 días, un 6,1 % más que en diciembre anterior.

96 millones de turistas internacionales visitaron España

A nivel nacional España recibió en 2025 un total de 96,77 millones de turistas internacionales, el 3,2 % más que en 2024, con lo que vuelve a marcar un récord histórico, el tercero consecutivo, que también se consiguió en los ingresos por este concepto, hasta los 134.712 millones de euros.

El gasto asociado a estos turistas subió el 6,8 % respecto a 2024. El sector atribuye el aumento del gasto a la mejora de la oferta turística, que explica una parte del incremento de los precios de los establecimientos.

Con todo, las cifras de crecimiento de 2025 son algo más moderadas de lo que fueron en los dos años anteriores, reflejo de que las fuertes alzas acumuladas tras la pandemia se van estabilizando hacia tasas más cercanas al crecimiento de la economía en su conjunto.

En 2024, entraron en España 93,76 millones de turistas procedentes de otros países, con un ingreso asociado de 126.143 millones de euros.