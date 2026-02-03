Madrid se pone en forma: Islazul organiza un fin de semana de retos fitness, clases dirigidas y competición de CrossFit

El centro comercial Islazul se prepara para vivir un intenso fin de semana deportivo con la llegada de IslaForce, un evento que reunirá actividades abiertas al público, clases dirigidas y una competición de CrossFit de alto nivel. La cita, que se celebrará los días 7 y 8 de febrero, convertirá al centro comercial en uno de los principales focos del deporte urbano en Madrid. El evento se desarrollará en varios espacios diferenciados, cada uno con propuestas específicas para todos los públicos. En la Plaza Central se concentrarán las principales actividades dirigidas para las que se requiere inscripción previa. Durante todo el fin de semana se impartirán clases colectivas de Zumba y V-Fight, a cargo de entrenadores oficiales de VivaGym.

Además, el público podrá participar en Penalty Challenge, una competición abierta de lanzamiento de penaltis con premios y regalos. Esta actividad estará disponible tanto el sábado como el domingo a partir de las 11:00 horas.

Apoyo y filosofía del evento

El plato fuerte llegará con la competición de CrossFit por equipos, organizada por Wezone, la red de centros de CrossFit más grande de España, con diez sedes en Madrid, en el marco del denominado Islazul Fitness Festival. El campeonato reunirá a 192 clientes de Wezone y se desarrollará a lo largo de los dos días en dos categorías: RX (avanzado) y Scaled (intermedio).

Los equipos, formados por cuatro atletas, disputarán un total de cuatro workouts —dos el sábado y dos el domingo— diseñados íntegramente por Wezone y supervisados por al menos 20 participantes del equipo de jueces Delta Judge, con amplia experiencia en el sector.

Horario sábado: de 16:00 a 20:00 horas.

Horario domingo: de 16:00 a 19:00 horas, con entrega de premios al finalizar.

La clasificación final se decidirá mediante un sistema de puntuación acumulativa, que premiará al equipo con mayor número de puntos tras completar todas las pruebas. La competición contará con Ruster como proveedor oficial del material deportivo y con Nocco como bebida energética oficial. Felipe Romero, socio fundador y director de Márketing de Wezone, explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que este tipo de iniciativas buscan sacar el deporte de los entornos tradicionales de entrenamiento y acercarlo a espacios abiertos y accesibles para el público general. El objetivo, subraya, es promover hábitos saludables y reforzar el papel de la actividad física como herramienta para mejorar la calidad de vida.