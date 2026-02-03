MEJORAS EN INFRAESTRUCTURAS
Las obras en Atocha de Adif supondrán el corte de Méndez Álvaro pero "tendrá que esperar hasta que acaben las de L11"
El delegado de Urbanismo ha trasladado que Ayuntamiento y Adif llevan meses trabajando en torno a unas ocupaciones de vía "muy severas porque supone el corte de Méndez Álvaro durante muchísimos meses"
EP
El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha indicado que las obras que está acometiendo Adif en la estación satélite e Atocha requerirán el corte de la calle Méndez Álvaro "durante muchísimos meses", un corte que "tendrá que esperar hasta que acaben las obras de la línea 11 de Metro".
En una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Europa Press, el delegado ha trasladado que Ayuntamiento y Adif llevan meses trabajando en torno a unas ocupaciones de vía "muy severas porque supone el corte de Méndez Álvaro durante muchísimos meses". "Hay que pensarlo y replantearlo bien y, sobre todo, es incompatible con la ocupación que ahora mismo tenemos", ha advertido el concejal, en referencia a los trabajos de la línea 11 de Metro en la zona.
"Las vamos a tener que desplazar por lo menos un año", ha calculado porque "hay que cortar la calle Méndez Álvaro como consecuencia de las obras de Atocha por parte de Adif". El Ayuntamiento sí autorizará ahora "pequeñas ocupaciones para que vayan trabajando en los puestos de ventilación y salas de emergencia, pero ese gran corte tiene que esperar hasta que la obra de la línea 11 acabe.
