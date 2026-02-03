Madrid elevará un 44% las ayudas a comercios afectados por obras tras no agotarse las del año pasado

La Comunidad de Madrid volverá a lanzar este año las ayudas a comercios afectados por obras emprendidas por la administración regional como las ampliaciones de Metro y las aumentará en hasta un 44% para permitir que haya más beneficiarios. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno regional, Rocío Albert, quien también ha confirmado cambios en el proceso de solicitud para simplificarlo.

"Que ningún comercio cierre por nuestra culpa", ha asegurado Albert. El nuevo sistema permitirá elevar las ayudas por beneficiario hasta un máximo de 7.200 euros frente a los 6.000 euros de límite de las convocatorias anteriores. "Además, hemos rediseñado estas ayudas para que sean útiles y pegadas a la realidad de lo que significa poder llevar un negocio", ha apuntado.

Entre estas novedades está el aumento de los conceptos para los que se puede solicitar la subvención. Además de cuestiones como los gastos de alquiler o seguro, se incluyen ahora las cuotas de autónomo. "Tenemos que estar con la gente a la que, en un momento dado, le baja la clientela, le bajan los ingresos y, sin embargo, tiene unos costes fijos que no bajan, sino que son permanentes" ha justificado la consejera madrileña.

Otro cambio será flexibilizar los plazos para la solicitud de las ayudas, uno de los aspectos en los que se ha encontrado uno de los obstáculos por parte de los solicitantes. Tal y como ha explicado Albert, tanto el presupuesto previsto como el número de comercios que se había estimado que podrían solicitar estas ayudas fueron mayores de las que finalmente se formalizaron. En su departamento lo achacan al hecho de que la convocatoria se abría y se cerraba. Por eso se ha decidido mantener la línea de ayudas abierta todo el año.

"Para evitar que la burocracia sea otro muro más, vamos a mantener esta línea de ayudas abiertas todo el tiempo, para que aquel que lo necesite y que se vea afectado por nuestras obras regionales, pueda solicitarlas a lo largo de todo el año", ha zanjado Albert. "El objetivo es claro, minimizar el impacto, reactivar la actividad y asegurar que la transformación necesaria de nuestra región no le cueste el cierre a ningún comercio más".

La línea de ayudas para comercios afectados por las obras de infraestructuras de la Comunidad de Madrid se lanzaron el año pasado, especialmente pensadas en los comercios agraviados por las obras de ampliación de la Línea 11 de Metro. Las ayudas entonces podían hasta los 5.000 euros por beneficiario directamente afectado por las obras de ampliación del suburbano, destinadas específicamente a pequeñas y medianas empresas "ubicadas en el área de afectación directa".

Entre los conceptos subvencionables hasta en un 100%, se incluían la cuota de hipoteca o el alquiler del establecimiento en el que se desarrolla la actividad, así como el seguro del mismo. No se contemplaban, en cambio, las cuotas de autónomos, ahora incluidas. También se amplía el perímetro considerado, que pasa de circunscribirse a los establecimientos colindantes a las zonas de vallado a aquellos que se encuentren a una distancia lineal de 50 metros. Las obras deben ser en infraestructuras titularidad de la Comunidad de Madrid y tener una duración mínima de seis meses.