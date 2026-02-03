Madrid se acogerá "por obligación" al nuevo sistema de financiación autonómica si se aprueba: "Aunque no te guste, tienes que ir a él"

La Comunidad de Madrid mantiene su oposición feroz a la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica presentada a principios de este año por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tras pactarla con Esquerra Republicana de Catalunya. Una oposición que tiene tanto de política como de económica y que hoy ha vuelto a manifestar la consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Rocío Albert. "Ya es hora de decirlo alto y claro", ha señalado en el transcurso de un desayuno informativo: "Los independentistas nos roban, nos roban a toda España".

Albert, que ha tachado el borrador de "pseudopropuesta ilegítima, injusta e insolidaria", ha puesto de manifiesto el rechazo no solo de la Comunidad de Madrid, sino de todas las autonomías de régimen común excepto Cataluña, incluidas las gobernadas por presidentes socialistas como Asturias y Castilla-La Mancha. Y ha dudado de que la propuesta llegue a tener luz verde en el Congreso de los Diputados. Aunque, si finalmente saliera adelante, ha admitido, lo recurriría y tendría que aceptarlo "por obligación".

La consejera madrileña ha negado que acogerse sea voluntario, como anunció Montero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado enero. "Que el sistema es voluntario no es ninguna novedad", ha expresado. "Lo que no dice es la letra pequeña: si uno se queda en el sistema de financiación antiguo tiene que aportar con el sistema nuevo y recibir con el sistema antiguo, lo peor de las dos situaciones. Es una voluntariedad ficticia, por tanto, siempre que ha habido un cambio en el sistema de financiación autonómica, aunque no te guste tienes que ir a él, porque si no te quedas con peor de los dos sistemas".

"Como siempre hemos hecho, tendríamos que ir por obligación porque esa voluntariedad no existe", ha asegurado. No obstante, como ya se había anunciado desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el caso de que la reforma del sistema de financiación se aprobara en las Cortes, desde la región se emplearían "todos los resortes legales" para defenderse de lo que ha considerado "un atropello", pactado, ha dicho, "en Barcelona y Waterloo", en referencia a la localidad belga donde reside el expresident catalán huido de la justicia y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Albert ha tildado el sistema de "trampa" y una "cortina de humo del Gobierno de Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a toda costa y a costa de todos" y ha denunciado que se trata de "enmascarar la cesión" a los independentistas de 5.000 millones más de financiación. Para ello, ha apuntado, se han creado fondos "ad hoc", entre los que ha señalado el fondo climático para las comunidades del arco mediterráneo y el mecanismo voluntario de cesión del IVA de las pymes.

Además, ha señalado que la propuesta atenta contra la caja común y ha insistido en que es lesivo para Madrid. "Madrid es, por convicción y por vocación, la región más solidaria de España. Los datos son incontestables", ha defendido la consejera madrileña.