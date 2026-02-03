Iryo anuncia un plan alternativo para la línea Madrid-Barcelona desde el jueves 5 hasta el sábado 7 de febrero

Iryo ha anunciado un plan alternativo para la línea Madrid-Barcelona con parada en Zaragoza, como consecuencia de diversos trabajos de diagnóstico y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria. Los nuevos horarios, que reemplazarán a cualquier adaptación previa, podrán consultarse en los canales habituales de venta y en la web de Iryo.

El plan de contingencia contempla, además, un incremento aproximado de 25 minutos en los tiempos de viaje de los servicios Madrid-Barcelona y la adaptación de la oferta comercial, con el objetivo de garantizar la estabilidad operativa. Así, entre otras medidas, los servicios correspondientes a los trenes con salida habitual a las 16:37 desde Madrid y a las 8:45 desde Barcelona, han sido suprimidos. Los afectados, según informa Iryo, están siendo reubicados en otros servicios y, si lo prefieren, pueden optar por la cancelación con devolución íntegra del billete.

Este plan, que entrará en vigor desde este jueves 5 de febrero hasta el próximo sábado 7 de febrero, se ha anunciado un día después de que Adif pidiera a las operadoras ferroviarias suprimir los últimos trayectos de la jornada de alta velocidad entre Madrid y Barcelona, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento. Fuentes del Ministerio de Transportes informaron ayer que esta responde a la necesidad de disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Este escenario podrá ser objeto de actualización en función de la evolución de los trabajos, según la compañía, que ha señalado que anunciará cualquier modificación que pudiera producirse. La medida es recibida con reticencias tras las cancelaciones realizadas a la misma línea la semana pasada, bajo el pretexto de garantizar suficientes tiempos de rotación.