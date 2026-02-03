Los hoteles madrileños aumentan un 6,4% sus ingresos en 2025 impulsados por el turismo de negocios y lujo

Madrid sigue ganando peso en el mapa hotelero español. En 2025, la capital subió un 5,3% en precio medio por noche y un 6,4% en ingresos por habitación, una evolución muy positiva que refuerza su tirón para el turismo de negocios y de lujo. Además, Madrid se acerca a Barcelona: su tarifa media diaria (ADR) alcanzó los 178,4 euros, mientras que la capital catalana registró un ligero descenso del 0,8%.

Los turistas internacionales optan por visitar las céntricas calles de la capital para hacer shopping dentro de sus itinerarios turísticos, visitan restaurantes de lujo o aprovechan su estancia en el país para practicar el idioma. La Comunidad de Madrid se ha afianzado como un modelo turístico que apuesta, cada año más, por la calidad, el gasto elevado por visitante y la diversificación de perfiles. Madrid recibió en 2025 casi 11 millones de turistas internacionales.

Esa tendencia en Madrid forma parte de un contexto más amplio: dormir en un hotel en España es cada año más caro. El precio medio por noche se situó en 166,1 euros en 2025, un 4,8% más que un año antes, según el barómetro anual elaborado por el proveedor de datos STR y Cushman & Wakefield, que recoge cifras de 1.425 hoteles y 184.000 habitaciones. Es el nivel más alto desde que comenzó la serie en 2017, cuando el coste medio era de 113,80 euros, un 45,9% menos. Nuevos máximos históricos en precios e ingresos, impulsados por una demanda sólida y una ocupación estable en niveles elevados.

Por destinos, la tarifa media diaria registró los mayores incrementos en Marbella (+11%), Baleares (+9%) y Zaragoza (+8,8%). Marbella se mantiene como el destino más caro, con un precio medio de 365,7 euros por habitación, seguida de Baleares (220,5 euros) y Barcelona (186,4 euros).

Málaga, Canarias y Alicante lideran la ocupación

La ocupación se mantiene en máximos históricos con un 75,5% de media. Por zonas geográficas, Málaga lideró el ranking nacional con una ocupación del 82,4%, seguida de cerca por Canarias con un 81,5% y Alicante con un 80,7%, destinos que se benefician de una sólida estrategia de desestacionalización durante todo el año.

Por el contrario, las ocupaciones más bajas se localizaron en los destinos más exclusivos y estacionales, como Marbella (67,2%) y Baleares (69,5%). Sin embargo, estos niveles de ocupación no han impedido que ambos destinos lideren los ingresos, gracias a que Marbella registra el precio más caro de España para pernoctar, con una media de 365,7 euros, seguida de Baleares con 220,5 euros.

Margen de mejora en Madrid y Barcelona

El crecimiento de la noche de hotel en España está "muy por encima del de Europa (1,2%) y también del sur del continente (3,5%)", según Elvira Arjona, Account Manager Spain de STR. La previsión para 2026 apunta a que esta tendencia al alza se mantenga durante este año 2026, según el socio y codirector de Cushman & Wakefield Hospitality en España, Bruno Hallé, que atribuye a la resistencia de la demanda turística y a la inflación.

Noticias relacionadas

Especialmente en Madrid y Barcelona, cuyos precios todavía se consideran competitivos y con recorrido al alza si se comparan con otras capitales europeas. "Nuestra previsión es que en 2026 pueda seguir evolucionando al alza, ya que Madrid y Barcelona siguen estando por debajo si la comparamos con destinos como Londres o París”, advierte Hallé.