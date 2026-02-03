El hotel más romántico de Madrid para una escapada de San Valentín (sin salir de la Comunidad)

Por mucho que febrero invite a mirar al Caribe, a Asia o a volcanes frente al mar, a veces el plan perfecto está bastante más cerca de lo que creemos. A solo 45 minutos de la capital, Madrid también se cuela, y con fuerza, en la lista de los 10 hoteles más románticos de España que acaba de publicar eBooking.com. El elegido: el Parador de Chinchón, un clásico que nunca falla cuando se trata de bajar el ritmo y subir la intensidad emocional.

Un monasterio para dos

Dormir en el Parador de Chinchón no es solo alojarse en un hotel: es habitar un antiguo monasterio agustino del siglo XVII, con claustro, jardines silenciosos y una atmósfera que invita a hablar más bajo y mirarse más despacio. Aquí no hay prisas ni notificaciones constantes. Hay piedra, historia y una calma que en Madrid capital cotiza al alza. La plataforma de reservas online lo sitúa en el séptimo puesto de su ranking nacional, como el único representante madrileño y también el único parador de toda la selección. Un dato que no es casual: pocos alojamientos consiguen combinar patrimonio, intimidad y cercanía a una gran ciudad sin perder autenticidad.

Parador de Chinchón. / Cedida

Para una escapada romántica, la mesa importa. El restaurante del parador apuesta por una cocina castellana honesta y bien ejecutada: cordero lechal, cochinillo, sopas tradicionales y vinos de la zona que acompañan sin robar protagonismo. Cenar en pareja bajo los soportales del antiguo claustro, con luz tenue y silencio casi monacal, es uno de esos planes que no necesitan Instagram para quedarse en la memoria. Y al día siguiente, Chinchón: su plaza mayor, sus tabernas, su anís y ese encanto de pueblo que parece diseñado para pasear sin rumbo y sin reloj. Incluido, un buen cocido madrileño en el menú. No muchos establecimientos pueden decir que elaboran cocido madrileño con chorizo y morcilla elaborada en la propia casa, pero en el Mesón Cuevas del Vino sí.

Cocido madrileño elaborado en Mesón Cuevas del Vino, en Chinchón. / Cedida

Mientras otros hoteles del ranking presumen de spas termales, burbujas bajo las estrellas o piscinas infinitas —del Mas Salagros Ecoresort al Asia Gardens o el Hotel Vivood—, el Parador de Chinchón juega otra carta: la cercanía emocional y geográfica. Es el refugio perfecto para quienes quieren celebrar San Valentín sin maletas grandes ni colas de embarque.

Noticias relacionadas

Además, Weekendesk, la plataforma líder en escapadas cortas y experiencias temáticas en Europa, recuerda que "la mejor forma de conocer un lugar es a través de su mesa": no hacen falta grandes viajes, basta un fin de semana para entrar en la cultura de un territorio a través de sus productos y su hospitalidad. En su selección de escapadas gastronómicas propone rutas de sabor por toda España: desde la cocina de proximidad en el Pirineo catalán (con el restaurante del Hotel Grèvol y el chef Ignasi Bergonyó en la Vall de Camprodon) o una cena degustación en el histórico Les Clarisses Hotel Boutique (Vic), hasta planes que unen naturaleza y cocina como el Iraipe Santuario de Arantzazu Hotel en el País Vasco; experiencias singulares como un restaurante excavado en la roca en el Pirineo aragonés; mariscadas con producto del Cantábrico en Isla (Cantabria); la Ruta de Don Quijote maridada con cocina manchega; el ibérico como hilo conductor en Siruela, en la dehesa extremeña; arroces en Alicante en Fondillón Barra; o la propuesta firmada por el chef Tony García en Almería, entre tapas y un reservado de inspiración asiática.