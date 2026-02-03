Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El hotel más romántico de Madrid para una escapada de San Valentín (sin salir de la Comunidad)

Parador de Chinchón y rutas gastronómicas en España: dos planes de fin de semana para disfrutar del amor

Imagen de archivo. Una pareja descansando.

Imagen de archivo. Una pareja descansando. / Pexels

Andrea San Martín

Andrea San Martín

Madrid

Por mucho que febrero invite a mirar al Caribe, a Asia o a volcanes frente al mar, a veces el plan perfecto está bastante más cerca de lo que creemos. A solo 45 minutos de la capital, Madrid también se cuela, y con fuerza, en la lista de los 10 hoteles más románticos de España que acaba de publicar eBooking.com. El elegido: el Parador de Chinchón, un clásico que nunca falla cuando se trata de bajar el ritmo y subir la intensidad emocional.

Un monasterio para dos

Dormir en el Parador de Chinchón no es solo alojarse en un hotel: es habitar un antiguo monasterio agustino del siglo XVII, con claustro, jardines silenciosos y una atmósfera que invita a hablar más bajo y mirarse más despacio. Aquí no hay prisas ni notificaciones constantes. Hay piedra, historia y una calma que en Madrid capital cotiza al alza. La plataforma de reservas online lo sitúa en el séptimo puesto de su ranking nacional, como el único representante madrileño y también el único parador de toda la selección. Un dato que no es casual: pocos alojamientos consiguen combinar patrimonio, intimidad y cercanía a una gran ciudad sin perder autenticidad.

Parador de Chinchón.

Parador de Chinchón. / Cedida

Para una escapada romántica, la mesa importa. El restaurante del parador apuesta por una cocina castellana honesta y bien ejecutada: cordero lechal, cochinillo, sopas tradicionales y vinos de la zona que acompañan sin robar protagonismo. Cenar en pareja bajo los soportales del antiguo claustro, con luz tenue y silencio casi monacal, es uno de esos planes que no necesitan Instagram para quedarse en la memoria. Y al día siguiente, Chinchón: su plaza mayor, sus tabernas, su anís y ese encanto de pueblo que parece diseñado para pasear sin rumbo y sin reloj. Incluido, un buen cocido madrileño en el menú. No muchos establecimientos pueden decir que elaboran cocido madrileño con chorizo y morcilla elaborada en la propia casa, pero en el Mesón Cuevas del Vino sí.

Cocido madrileño elaborado en Mesón Cuevas del Vino, en Chinchón.

Cocido madrileño elaborado en Mesón Cuevas del Vino, en Chinchón. / Cedida

Mientras otros hoteles del ranking presumen de spas termales, burbujas bajo las estrellas o piscinas infinitas —del Mas Salagros Ecoresort al Asia Gardens o el Hotel Vivood—, el Parador de Chinchón juega otra carta: la cercanía emocional y geográfica. Es el refugio perfecto para quienes quieren celebrar San Valentín sin maletas grandes ni colas de embarque.

Además, Weekendesk, la plataforma líder en escapadas cortas y experiencias temáticas en Europa, recuerda que "la mejor forma de conocer un lugar es a través de su mesa": no hacen falta grandes viajes, basta un fin de semana para entrar en la cultura de un territorio a través de sus productos y su hospitalidad. En su selección de escapadas gastronómicas propone rutas de sabor por toda España: desde la cocina de proximidad en el Pirineo catalán (con el restaurante del Hotel Grèvol y el chef Ignasi Bergonyó en la Vall de Camprodon) o una cena degustación en el histórico Les Clarisses Hotel Boutique (Vic), hasta planes que unen naturaleza y cocina como el Iraipe Santuario de Arantzazu Hotel en el País Vasco; experiencias singulares como un restaurante excavado en la roca en el Pirineo aragonés; mariscadas con producto del Cantábrico en Isla (Cantabria); la Ruta de Don Quijote maridada con cocina manchega; el ibérico como hilo conductor en Siruela, en la dehesa extremeña; arroces en Alicante en Fondillón Barra; o la propuesta firmada por el chef Tony García en Almería, entre tapas y un reservado de inspiración asiática.

