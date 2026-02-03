Este es el hotel madrileño nominado a 'Mejor Hotel Urbano de España': su fachada es patrimonio de la ciudad

Dos hoteles de Madrid se han colado en la categoría de 'Mejor Hotel Urbano de España' en Los Premios de los Lectores de Viajes National Geographic. Estos galardones abrieron sus votaciones el pasado jueves 22 de enero y tratan de descubrir cuáles son los mejores destinos, hoteles, proyectos, bodegas o coches de España y de todo el mundo.

Los premios permitirán a los lectores votar por su favorito a través de su página web a partir del próximo domingo 22 de febrero a las 23:59 horas de la noche. Esta cuarta edición de los premios siete hoteles compiten por ser el 'Mejor Hotel Urbano de España' y el hotel madrileño Tótem está entre los clasificados.

Coctelería Tótem / Tótem

Un hotel diferente e inolvidable

En pleno corazón de la Milla de Oro de la capital, Tótem Madrid está situado en un edificio histórico completamente rehabilitado y convertido en un hotel boutique de lujo, con una decoración exquisita que mezcla tranquilidad y estilo. Se definen por cuidar la atención al detalle, con una selección de productos con sumo cuidado: toallas suaves de rizo americano, albornoces de nido de abeja, el mejor champú orgánico o, para los más exquisitos, un delicioso cóctel recién elaborado.

El hotel de lujo tiene un total de 64 habitaciones, el precio del tipo de habitación 'Junior Suite Superior' varía según la temporada, pero ronda desde los 250 euros hasta los 950 euros para dos personas. Además, es un espacio pet friendly, por lo que será posible hospedarse con perros de hasta 10 kiloa. Y para los más exclusivos, el hotel dispone de 3 espléndidas 'Suites'.

Habitaciones 'Junior Suite Superior' de Tótem Madrid / Tótem

Un edificio del siglo XIX

El hotel, situado en calle Hermosilla, data del siglo XIX y su emblemática fachada forma parte del patrimonio protegido de la ciudad, así como la escalera original del edificio, de pino con barandilla de hierro, rehabilitada pieza a pieza. El edificio experimentó una moderna restauración para su apertura a cargo del estudio de decoración Corium, de Barcelona. El proyecto dio un soplo de aire fresco al hotel y ofrece una mezcla entre comodidad y elegancia que transmite la sensibilidad aristocrática de la época.

Escaleras del hotel Tótem Madrid / Tótem

En el corazón del barrio de Salamanca, el propio restaurante ofrece una lujosa experiencia gastronómica en El Pimiento Verde, donde los productos de la cocina vasca son los auténticos protagonistas. Es un lugar perfecto para almorzar, cenar o picar algo. Si lo que deseas es tomar una copa después de una larga jornada, también disponen de un cóctel bar.

Desde luego, este hotel es el lugar favorito de aquellos que desean disfrutar de un rincón cosmopolita que recoge la herencia del Madrid más elegante y exclusivo. Ahora solo queda conocer si este hotel madrileño será también el elegido para alzarse como ganador del premio de 'Mejor Hotel Urbano de España'.