Getafe lidera un nuevo proyecto europeo para impulsar comunidades energéticas públicas

La Unión Europea ha dado luz verde a la financiación de un nuevo proyecto impulsado por la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda de Getafe (EMSV) para la creación de comunidades energéticas públicas, el cual contará con un presupuesto total de 1,8 millones de euros.

Así lo ha avanzado este martes la concejala de Vivienda, Gema Cáceres, quien ha explicado que esta iniciativa, que se llevará a cabo junto a otros organismo locales y europeos, consolida a Getafe como "una ciudad referente en políticas de vivienda, sostenibilidad y transición energética a escala continental".

El denominado Proyecto ECOss se desarrollará durante tres años y, junto a Getafe, el consorcio estará formado por entidades públicas y socios de distintos países europeos, como la empresa pública de vivienda de Navarra (NASUVINSA), el Ayuntamiento de Viladecans y otras organizaciones de Hungría, Bulgaria, Croacia, Rumanía y Ucrania.

"Derecho a la energía"

"Este proyecto reconoce el modelo que defendemos en Getafe, donde el derecho a la vivienda y el derecho a la energía van de la mano. Apostamos por comunidades energéticas públicas, con implicación municipal, que acompañan a los vecinos y garantizan que la transición energética sea justa y accesible", ha insistido Cáceres.

La edil de Vivienda ha resaltado que, con esta aprobación, Europa "avala una vez más el trabajo que Getafe viene desarrollando en el impulso de comunidades energéticas ciudadanas, reforzando un modelo en el que la administración local juega un papel activo de asesoramiento, acompañamiento y apoyo técnico a la ciudadanía".

De esta manera, el proyecto ECOss permitirá seguir promoviendo el uso de energías renovables, la independencia energética y la reducción de costes en los hogares, especialmente en el ámbito de la vivienda pública.

Más de 90 entidades

Además, dará continuidad a experiencias ya consolidadas en la ciudad, como las comunidades energéticas Getafe Potencia, residencial, y Getafe Genera, industrial, y facilitará la creación de nuevas iniciativas similares, manteniendo a la EMSV como entidad de referencia para un modelo energético más sostenible y justo.

La propuesta aprobada ha contado con el apoyo del IDAE y de más de 90 entidades, lo que permitirá trasladar los aprendizajes y buenas prácticas desarrolladas en Getafe a otros territorios de Europa, reforzando el papel de la ciudad como ejemplo de políticas públicas innovadoras en vivienda y energía.

Hace algo más de un mes, la comunidad energética Getafe Potencia, ya había sido seleccionada entre más de 700 proyectos de la European Energy Communities Facility, para desarrollar su plan de negocio y recibir asesoramiento técnico.