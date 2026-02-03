En Directo
TIEMPO
La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital
Durante los próximos días se esperan nuevos frentes que volverán a traer precipitaciones importantes y vientos intensos
España encara una semana marcada por el tiempo adverso. La llegada de la borrasca Leonardo va a mantener el protagonismo de la lluvia, el viento fuerte y el temporal marítimo en buena parte del país.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de precipitaciones muy abundantes en varias comunidades, con riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y problemas asociados a la saturación del suelo. De cara a los próximos días, el panorama meteorológico en Madrid seguirá siendo inestable y activo.
Sigue en directo todo lo relacionado con el temporal:
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026
Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes, temporal marítimo y rachas de viento fuertes en amplias zonas, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
Lluvias durante toda la semana en Madrid
Especial precaución en las carreteras, donde Emergencias Madrid recomienda aumentar la distancia de seguridad, conducir con suavidad, revisar el estado de los neumáticos, usar los intermitentes y señalizar las maniobras con antelación.
Siete comunidades en alerta por nevadas, viento y oleaje
Siete comunidades autónomas están en alerta por nevadas, viento, tormentas y temporal marítimo, de las cuales dos, Galicia y Andalucía, se encuentran en nivel naranja. La alerta amarilla afecta a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.
Rachas de viento muy fuertes
Se prevén rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en litorales de Galicia y Andalucía, así como a primeras horas en puntos del extremo este peninsular. Serán de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho (Cádiz) y en la ciudad autónoma de Ceuta, que están en nivel naranja de riesgo.
La Aemet activa el aviso amarillo en la Sierra de Madrid
- El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio
- La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo
- El joven meteorólogo Jorge Rey pone en alerta a Madrid para el mes de febrero: esta es la previsión para los próximos días
- Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
- Reformarlo, darle la vuelta o trasladarlo, ¿cuáles son las opciones reales del estadio del Rayo en Vallecas?
- La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles
- La Comunidad de Madrid presenta una exposición fotográfica gratuita sobre la fauna y flora de Arco Verde
- Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños