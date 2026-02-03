La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital

España encara una semana marcada por el tiempo adverso. La llegada de la borrasca Leonardo va a mantener el protagonismo de la lluvia, el viento fuerte y el temporal marítimo en buena parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de precipitaciones muy abundantes en varias comunidades, con riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y problemas asociados a la saturación del suelo. De cara a los próximos días, el panorama meteorológico en Madrid seguirá siendo inestable y activo.

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026 Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes, temporal marítimo y rachas de viento fuertes en amplias zonas, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Lluvias durante toda la semana en Madrid Especial precaución en las carreteras, donde Emergencias Madrid recomienda aumentar la distancia de seguridad, conducir con suavidad, revisar el estado de los neumáticos, usar los intermitentes y señalizar las maniobras con antelación.

Siete comunidades en alerta por nevadas, viento y oleaje Siete comunidades autónomas están en alerta por nevadas, viento, tormentas y temporal marítimo, de las cuales dos, Galicia y Andalucía, se encuentran en nivel naranja. La alerta amarilla afecta a Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Rachas de viento muy fuertes Se prevén rachas muy fuertes de viento de componentes sur y oeste en litorales de Galicia y Andalucía, así como a primeras horas en puntos del extremo este peninsular. Serán de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho (Cádiz) y en la ciudad autónoma de Ceuta, que están en nivel naranja de riesgo.