Tierno GalvánTorre MerlinNFL en el BernabéuResidencia El EncinarTren Madrid-BarcelonaEstadio de VallecasEl tiempoBaliza V16
La borrasca Leonardo en Madrid, en directo: la Aemet activa el aviso amarillo por nieve en estas zonas de la capital

Durante los próximos días se esperan nuevos frentes que volverán a traer precipitaciones importantes y vientos intensos

Lluvia en en el centro de Madrid

Lluvia en en el centro de Madrid / José Luis Roca / EPC

Victoria Saulyak

Victoria Saulyak

Madrid

España encara una semana marcada por el tiempo adverso. La llegada de la borrasca Leonardo va a mantener el protagonismo de la lluvia, el viento fuerte y el temporal marítimo en buena parte del país.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de precipitaciones muy abundantes en varias comunidades, con riesgo de inundaciones, crecidas de ríos y problemas asociados a la saturación del suelo. De cara a los próximos días, el panorama meteorológico en Madrid seguirá siendo inestable y activo.

Sigue en directo todo lo relacionado con el temporal:

