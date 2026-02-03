Detenido en Alcorcón por agredir violentamente a su mujer e intentar violarla

Agentes de la Policía Local de Alcorcón han detenido este fin de semana a un hombre por violencia de género tras agredir violentamente a su mujer, propinándole varios puñetazos, e intentar abusar sexualmente de ella en su propia vivienda.

Una llamada de la víctima durante la tarde del domingo alertó a los agentes de la presunta agresión, que motivó la huida de la mujer del domicilio familiar, según ha informado el Cuerpo policial del municipio del sur de la Comunidad de Madrid en redes sociales.

A la llegada de las patrullas, la mujer se encontraba en la vía pública acompañada de un vecino. La víctima explicó a los agentes de policía que el hombre, que permanecía en el domicilio familiar, le había propinado varios puñetazos, algo que no era la primera vez que ocurría.

Según su relato, durante la discusión, el agresor la agarró violentamente, la lanzó contra la cama e intentó agredirla sexualmente. "Ante la extrema gravedad de los hechos, se procede a la detención inmediata del varón como presunto autor de un delito de violencia de género y agresión sexual", han añadido desde el Cuerpo local, que hace apenas una semana ya hizo otra detención de estas características. En concreto, el 24 de enero pasado, los agentes locales detuvieron a otro hombre que se había atrincherado en el baño de su domicilio tras agredir a su mujer y que "había comenzando a autolesionarse", al percatarse de la llegada de los agentes.