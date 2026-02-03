Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESOS

Detenido en Alcorcón por agredir violentamente a su mujer e intentar violarla

El varón está acusado de un delito de violencia de género y otro de agresión sexual

Un coche de Policía junto a la vivienda en Alcorcón.

Un coche de Policía junto a la vivienda en Alcorcón. / Europa Press/ Eduardo Parra

Javier Niño González

Madrid

Agentes de la Policía Local de Alcorcón han detenido este fin de semana a un hombre por violencia de género tras agredir violentamente a su mujer, propinándole varios puñetazos, e intentar abusar sexualmente de ella en su propia vivienda.

Una llamada de la víctima durante la tarde del domingo alertó a los agentes de la presunta agresión, que motivó la huida de la mujer del domicilio familiar, según ha informado el Cuerpo policial del municipio del sur de la Comunidad de Madrid en redes sociales.

A la llegada de las patrullas, la mujer se encontraba en la vía pública acompañada de un vecino. La víctima explicó a los agentes de policía que el hombre, que permanecía en el domicilio familiar, le había propinado varios puñetazos, algo que no era la primera vez que ocurría.

Según su relato, durante la discusión, el agresor la agarró violentamente, la lanzó contra la cama e intentó agredirla sexualmente. "Ante la extrema gravedad de los hechos, se procede a la detención inmediata del varón como presunto autor de un delito de violencia de género y agresión sexual", han añadido desde el Cuerpo local, que hace apenas una semana ya hizo otra detención de estas características. En concreto, el 24 de enero pasado, los agentes locales detuvieron a otro hombre que se había atrincherado en el baño de su domicilio tras agredir a su mujer y que "había comenzando a autolesionarse", al percatarse de la llegada de los agentes.

Pide ayuda

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización. 

