El cuidador acusado de asesinar a un anciano y ocultarlo en un bidón sacó 100.000 euros de su cuenta

El cuidador que asesinó a un anciano al que atendía y ocultó su cadáver en un bidón con cal retiró hasta 100.000 euros de sus cuentas, según han declarado agentes de la Guardia Civil en el juicio con jurado que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid. La Fiscalía solicita para Jaime E.M.R. prisión permanente revisable por el homicidio y seis años de cárcel por apropiación indebida.

El acusado mató en 2023 a un octogenario en la localidad de San Martín de Valdeiglesias, un hombre al que había ayudado a adquirir una vivienda mediante un préstamo. La Fiscalía ha detallado que Jaime E.M.R. retiró dinero de las tarjetas del anciano sin autorización, reduciendo un saldo de casi 118.000 euros a apenas 8.200 euros.

Los agentes relataron que el acusado fue localizado el 19 de septiembre en una finca de Sotillo de la Adrada (Ávila), tras ser denunciado por su esposa, quien alertó de su confesión. Jaime E.M.R. admitió haber asfixiado al anciano el 12 de julio en un “arrebato”.

Durante el registro de la finca, la Guardia Civil halló un bidón azul con el cadáver cubierto de cal, dentro de una caja de madera diseñada a medida. El cuerpo estaba "momificado", llevaba únicamente un pañal, reloj y la pulsera hospitalaria del fallecido. Además, se descubrió que el acusado utilizó la tarjeta de la víctima para comprar los tablones con los que ocultó el cadáver.

El juicio continuará con la declaración de la esposa del procesado y de la dueña de la finca donde se encontró el cuerpo. La investigación confirma un asesinato de anciano en Madrid con robo económico, caso que ha conmocionado a la comunidad local.