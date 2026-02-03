Confirmado: los lectores con dificultades visuales podrán hacer uso de las nuevas lupas inteligentes en estos puntos de Madrid

La presbicia, las cataratas y otros tipos de discapacidades visuales son el día a día de miles de madrileños, especialmente de aquellos de mayor edad, que sostienen sus gafas o alejan los libros a una distancia prudente de sus caras para poder enfocar las letras.

Para hacer frente a esta realidad, la Comunidad de Madrid ha anunciado a través de su cuenta en la red social 'X' la introducción de lupas inteligentes para facilitar la lectura a aquellas personas con dificultades visuales. Estos nuevos dispositivos de pequeño tamaño escanean de forma sencilla e inmediata el texto facilitando su audición, tanto en castellano, como en cualquiera de las lenguas cooficiales o, incluso, en las lenguas extranjeras más habituales.

Este servicio está ya disponible de forma gratuita en las quince bibliotecas públicas gestionadas por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Oficina del Español, además de los seis bibliobuses y la Biblioteca Regional de Madrid. En un intento de acercar la lectura a todos los sectores de la población, estos dispositivos ofrecen la oportunidad de poder leer cualquier obra utilizando auriculares y pudiendo ajustar el volumen y la velocidad al gusto de cada lector. De esta forma, la Comunidad de Madrid busca reforzar su apuesta por la accesibilidad y el fomento universal de la lectura a través de la Red de Servicios Públicos de Lectura.

Mapa Bibliotecas Públicas de la Comunidad de Madrid / Comunidad de Madrid

Estos dispositivos desarrollados en España y ya implantados en algunas bibliotecas públicas, como las de Bilbao o San Sebastián, han tenido una excelente acogida entre los usuarios.

Colección especializada e instrumentos de ayuda

Esta iniciativa se une a otras impulsadas por la Comunidad de Madrid, como la realizada por la Biblioteca Pública Luis Rosales, en Carabanchel que pone a disposición de sus usuarios un espacio en la primera planta dotado de una colección accesible con obras de lectura fácil.

Entre ellas, podemos encontrar libros con letra grande, pictogramas, libros en braille o audiovisuales con audio navegación y/o audio descripción. Además, la biblioteca cuenta con instrumentos de ayuda como atriles, o tele lupas.