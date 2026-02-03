Concursos, chirigotas y desfiles: el Carnaval llega a Móstoles con una amplia programación a partir de esta fecha

El ambiente carnavalero, la música, el humor y los disfraces llegarán a Móstoles este sábado 7 de febrero, y lo harán para quedarse. Al menos durante dos semanas, ya que las actividades se extenderán hasta el próximo sábado 21 de febrero.

Conocido por su gran desfile, y la alta participación de peñas y asociaciones locales, el Carnaval 2026 de Móstoles llega con una amplia programación diseñada por el Ayuntamiento de Móstoles a través de la Concejalía de Educación y Festejos, que promete superar las expectativas de los mostoleños.

La programación incluye actividades dirigidas a todas las edades / Ayuntamiento de Móstoles

Sábado 7 de febrero: Agrupaciones Carnavalescas

Las actividades arrancarán este sábado a las 10:00 horas, en el Centro Cultural Villa de Móstoles con el Certamen Infantil de Agrupaciones Carnavalescas, que será presentado por el humorista Pepe 'El Caja'.

Certamen Infantil de Agrupaciones Carnavalescas Agrupaciones participantes: Peña Los Justos - Estos niños están muy perdidos

Peña El Soniquete - La suerte está echada

Peña Los Independientes - Los moraítos

Peña Los Corbatos - No me cuentes cuentos

Peña Los Mixtos - Programados para dar el cante

Posteriormente, a las 16:00 horas, dará comienzo el XXVII Concurso de Agrupaciones Carnavalescas, de la mano del mismo presentador y tres jurados: Faly Mosquera, Jose Antonio Lores y Rubén Gamaza. Con letras cargadas de talento, ingenio y un punto satírico, nueve peñas se subirán al escenario del Centro Cultural Villa de Móstoles.

Peña Larra en su edición XXVI con su actuación "El mercao ya abió" / Ayuntamiento de Móstoles

XXVII Concurso de Agrupaciones Carnavalescas Agrupaciones participantes: Peña Los Corbatos - Condenaos… a la buena vida

Peña Larra - Este año… te la clavo

Peña Los Justos - Los de la BBC

Peña Lugareños 2008 - Los del barrio

Centro Regional de Andalucía en Móstoles - Los que hacen la calle

Peña La Era - Nos tocó la primitiva

Peña Los Mixtos - Por aquí andamios otro año

Peña El Soniquete - Tocado y hundido

Peña - El Churri

Para aquellos que deseen disfrutar del espectáculo, las entradas están disponibles para su compra online desde el pasado 30 de enero, al simbólico precio de un euro, o presencialmente en la taquilla del C.C. Villa de Móstoles presentando el DNI (hasta agotar existencias). En caso de no conseguir entrada, el Ayuntamiento ha previsto la instalación de una carpa con pantalla gigante en la Plaza de la Cultura para seguir el concurso en directo.

Domingo 8 de febrero: Agrupaciones Callejeras

El domingo 8 de febrero, las Agrupaciones Carnavalescas Callejeras acercarán el Carnaval a vecinos y visitantes. Estarán desde las 12:00 horas en dos ubicaciones: Fuente de los Peces y Plaza del Pradillo (junto a la estatua de Andrés Torrejón).

Viernes 13 de febrero: Gran Baile Familiar y Concurso de Disfraces

El viernes 13 de febrero, la Plaza del Pradillo acogerá el Gran Baile Familiar de Carnaval y Concurso de Disfraces, en torno a las 18:00 de la tarde. Esta actividad pensada para la diversión de toda la familia contará con tres posibles modalidades: infantil (de 0 a 9 años), junior (de 10 a 17 años) y grupal (para familias o grupos de más de cuatro miembros).

Pasacalles Carnaval de Móstoles 2025 / Ayuntamiento de Móstoles

Sábado 14 de febrero: mascotas, pregón y espectáculos

El sábado 14 de febrero se celebrará, a las 10:00 h, el Desfile de Carnaval de Mascotas, organizado en colaboración con la Asociación Amigos del Perro de Móstoles y Asociación Felina 4 Gatos Madrid. Este desfile, que pone como único límite el respeto y bienestar de los animales, anima a cualquiera que lo desee a participar junto a su animal de compañía disfrazado en sintonía.

Comenzará a las 11:00 horas y recorrerá las calles Antonio Hernández, El Cristo, Avda. Dos de Mayo, Avda. de la Constitución, y el pasadizo Jiménez de Asúa para finalizar en el Parque Cuartel Huerta.

Esta práctica es habitual en otros carnavales del mundo como el conocido Carnaval de Río de Janeiro / Silvia Izquierdo

Ese mismo día por la tarde tendrá lugar, a las 18:00 h, el Gran Desfile de Carnaval, en el que participarán AMPAs, peñas, asociaciones y colectivos de Móstoles. Comenzando en la Calle Desarrollo, el Desfile continuará su ruta por la calle Alfonso XII y seguirá por la Avenida Dos de Mayo para finalizar en la Plaza del Pradillo.

Al inicio del desfile, en la calle Alfonso XII, se habilitará un Tramo Azul sin sonido destinado a las personas con hipersensibilidad sensorial, que podrán ir acompañadas. Además, las personas con movilidad reducida podrán disfrutar también del desfile sobre la plataforma elevada que será instalada frente al Centro Comercial Dos de Mayo.

La celebración continuará en la Plaza del Pradillo a las 19:00 horas con la Fiesta Cocoloco Family Carnival, un espectáculo familiar con DJ's, actuaciones y sorpresas, que tan solo se verá interrumpido por el Pregón de Carnaval a las 20:00 horas. Este año, el pregón rendirá homenaje al mítico comercio mostoleño Creaciones Inés que durante 45 años ha sido el referente local por su dedicación al mundo del disfraz.

Domingo 15 de febrero: Festival Infantil 'Confeti Fest'

El domingo 15 de febrero se celebrará, a las 11:00 h en Plaza del Pradillo, la Gran Fiesta Infantil 'Confeti Fest', con talleres, hinchables, pintacaras, animación musical, photocall y, por supuesto, una lluvia de confeti.

Martes 17 de febrero: Baile de Mayores

Sin olvidar a ningún ciudadano, el martes 17 será el turno de los más mayores de Móstoles con el Baile de Mayores Especial Carnaval, que se celebrará en los Salones Copacabana a partir de las 17:00 h.

Miércoles 18 de febrero: Entierro de la Sardina

El cortejo fúnebre portará el féretro con la sardina a través de las calles de la ciudad desde la Plaza de Pradillo hasta el Parque Cuartel Huerta. Allí, la quema será acompañada de un pregón y posteriormente, todos los asistentes podrán llevar sus propias sardinas para participar en la quema.

Noticias relacionadas

Recuperado en el Carnaval de 2025, el entierro de la sardina tiene lugar el Miércoles de Ceniza, dando fin a las festividades / Ayuntamiento de Móstoles

Al inicio del desfile, en la Avenida Dos de Mayo (zona Pradillo), se habilitará también un Tramo Azul, sin sonido, destinado a personas con hipersensibilidad sensorial, que podrán ir acompañadas.

Sábado 21 de febrero: Gran Festival de Chirigotas y Comparsas

El broche musical lo pondrá el Gran Festival de Chirigotas y Comparsas que tendrá lugar el sábado 21 de febrero a las 20:30 horas en la Plaza del Pradillo, con la actuación de la agrupación ganadora del concurso de Móstoles y dos reconocidas agrupaciones del Carnaval de Cádiz: la chirigota de Los Molina (llegada desde Chiclana) y la chirigota del Yuyu (desde Cádiz).