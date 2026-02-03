TIEMPO MADRID
Riesgo por inundaciones en Madrid: estos serán los efectos de la borrasca Leonardo, según la Aemet
La borrasca Leonardo se aproxima a la Comunidad de Madrid con lluvias persistentes y fuertes rachas de viento: precaución en estas zonas
Madrid comienza una semana más de invierno con clima adverso. La nueva borrasca Leonardo trae nieve y mucho viento a la capital. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya ha advertido de precipitaciones muy abundantes y ha activado el aviso amarillo por nevadas en la Sierra de Madrid.
La Aemet prevé que el comienzo de la situación comience a partir de miércoles, 4 de febrero y, aunque el contexto atmosférico no es nuevo, sí se espera que sea especialmente intenso. En las últimas semanas, la circulación general sobre el Atlántico ha favorecido el paso continuado de borrascas por latitudes medias e intenso viento de componente oeste.
Fuerte lluvia y viento
El pronóstico es que la situación continuará en los próximos días, aunque se espera que las condiciones se recrudezcan a partir del miércoles con la llegada de la extensa borrasca Leonardo, que se caracterizará por un contenido en agua muy precipitable, especialmente anómalo para la época del año en Madrid y en toda la península.
Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas. La Aemet avisa de posibles caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras.
La llegada del temporal
El miércoles 4 de febrero será el día de mayor intensidad, pues será cuando entren los primeros frentes asociados con Leonardo. Se esperan posibles acumulaciones de precipitaciones en la zona de la Sierra. El meteorólogo Roberto Brasero pone en alerta al país por una doble condición: un suelo en capacidad de absorción al límite y una previsión de fuertes lluvias para los próximos días.
Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves. A partir del viernes 6 de febrero, en un contexto de moderada incertidumbre, se espera que la borrasca Leonardo comience a debilitarse, aunque su influencia no desaparezca del todo. La Aemet prevé un temporal de chubascos y viento para el fin de semana, por lo que tendremos que estar atentos de los futuros avisos.
