TIEMPO MADRID
La borrasca Leonardo pone en alerta estas zonas de Madrid: esta es la previsión para el miércoles
Lluvia y fuerte viento: los claros protagonistas tras la llegada de la borrasca Leonardo
Madrid comienza otra semana de invierno marcada por el clima adverso. La nueva borrasca Leonardo se acerca a la capital y trae nieve y mucho viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por nevadas en la Sierra de Madrid.
Se espera que la borrasca Leonardo llegue el miércoles 4 de febrero, y sus efectos se notarán en la capital. La previsión es de precipitaciones abundantes durante toda la jornada, aunque se espera que den tregua de 6:00 a 12:00 horas, según la Aemet.
En la sierra madrileña, el cielo se espera muy nuboso o cubierto, con apertura ocasional de algunos claros en horas centrales y visibilidad localmente reducida. Las precipitaciones se presentarán débiles o localmente moderadas y la cota de nieve irá subiendo de 1100 a 2000 metros.
Temperaturas máximas en aumento
Los termómetros en la capital ascenderán, pero ojo, porque solo las temperaturas máximas que marcarán los 13 grados, mientras que las temperaturas mínimas descienden hasta los 4 grados. El viento aquí soplará flojo, en dirección suroeste.
En la sierra, las temperaturas mínimas presentarán pocos cambios y las máximas irán en ascenso, con posibles heladas débiles o localmente moderadas en cotas altas. En el municipio de Somosierra, zona afectada por el aviso amarillo, los termómetros rondarán los 6 grados a los -1 grados y en Guadarrama, también afectada, las temperaturas máximas serán de 10 grados y las temperaturas mínimas de 2.
Atención con el viento, pues se prevé que en cotas altas sople fuerte o muy fuerte de componente oeste, sin descartar rachas huracanadas de más de 120 kilómetros por hora durante las primeras horas.
La llegada del temporal
El miércoles será el día de mayor intensidad del temporal, ya que entran los primeros frentes asociados con Leonardo. Se esperan posibles acumulaciones de precipitaciones en la zona de la sierra. El meteorólogo Roberto Brasero pone en alerta al país por una doble condición: un suelo en capacidad de absorción al límite y una previsión de fuertes lluvias para los próximos días.
Además, las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves. A partir del viernes 6 de febrero, en un contexto de moderada incertidumbre, se espera que la borrasca Leonardo comience a debilitarse, aunque su influencia no desaparezca del todo. La Aemet prevé un temporal de chubascos y viento para el fin de semana, por lo que tendremos que estar atentos de los futuros avisos.
