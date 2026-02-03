Bertín Osborne se apunta a Madrilucía: anuncia una caseta con reserva de 2.000 euros, desfiles y cena de Pescaíto

Madrid va a tener su Feria de Abril, Madrilucía, y contará con Bertín Osborne como uno de los grandes protagonistas. El presentador ha anunciado que tendrá su propia caseta e incluso ha abierto las inscripciones para quien quiera hacerse socio. El cantante lo ha contado así en sus redes: "Soy socio de una caseta en Madrilucía: la feria en Madrid… Si te apetece formar parte y hacerte socio de mi caseta, este es el momento… Nos vemos en la caseta desde el 20 de mayo de 2026".

Osborne se ha sumado así a este evento que pretende replicar la Feria de Sevilla en la capital durante todo un mes, del 9 de mayo al 7 de junio de 2026, coincidiendo con la Feria de San Isidro y la temporada taurina en Las Ventas. La ubicación elegida es el recinto de Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde, un espacio de 200.000 metros cuadrados preparado para grandes eventos.

Este nuevo macroevento ya está dando que hablar, y no está exento de polémica sobre todo en Sevilla, porque quiere trasladar el espíritu y la estética de esta feria andaluza a la capital. Será "un pueblo efímero lleno de alegría, farolillos y compás. Una feria viva, abierta a todos, donde el alma del sur late con acentos diferentes", describen en su web. Contará con más de 400 casetas, caballos, música en directo, gastronomía y mucha foto de grupo con rebujito en mano. La organización aspira a rondar los 800.000 visitantes, coincidiendo además con el ambientazo de San Isidro y la temporada taurina.

Antes de estrenarse ya hay caras conocidas reservando. Entre ellas, el torero Sebastián Castella, que también lo ha promocionado. Y ahora se suma Bertín, que ya promociona su caseta club dentro de Madrilucía con acceso exclusivo solo para socios.

La caseta de Bertín Osborne en Madrilucía: inscripción abierta y condiciones

¿Qué incluye la cuota y cuánto cuesta entrar en el “club Bertín” dentro de la feria? Según el apartado dedicado a la caseta de Bertín Osborne dentro de la web de Madridlucía, existen varios requisitos dentro de la inscripción:

Acceso preferente a la caseta de BERTÍN OSBORNE

a la caseta de Acceso al pescaíto para 2 personas

8 pulseras de acceso continuo durante 5 días

de Programación propia y momentos exclusivos

y "Una experiencia social reconocible y deseada dentro de la feria"

En cuanto a la cuota, aparece marcada como oferta y ronda los 1.999,00 euros por socio (IVA incluido). Antes estaba en 2.418,79 euros, y se avisa que es una "oferta válida por tiempo limitado”. Bertín ha señalado en Instagram que la cita arranca para su caseta desde el 20 de mayo de 2026, pero la cuota habla de 5 días de acceso continuo, por lo que pagándola se puede entrar casi una semana. Primero pide rellenar el nombre completo, correo electrónico y teléfono y ya se accede al pago.

Lo que promete Madrilucía: música, caballos, gastronomía y zonas temáticas

El evento se plantea por “barrios” para que no sea solo casetas:

Zona musical / Plaza Candela : flamenco, copla, coros rocieros y música contemporánea.

: flamenco, copla, coros rocieros y música contemporánea. Zona de casetas : el núcleo social.

: el núcleo social. Zona cultural : artesanía, moda y patrimonio andaluz.

: artesanía, moda y patrimonio andaluz. Zona ecuestre : carruajes y desfiles de caballos con criterios de bienestar animal.

: carruajes y desfiles de caballos con criterios de bienestar animal. Zona gastro : cocina de autor, food trucks y clásicos como el pescaíto frito .

: cocina de autor, food trucks y clásicos como el . Espacio familiar: para que no todo sea para asultos.

Además, serán tres tipos de casetas, dseñadas para distintos niveles de decoración, exclusividad y experiencia. Todas se contratan por módulos semanales y cuentan con servicios centralizados. Los precios oscilan desde 55.000 euros para la caseta Esencia, manteniendo un diseño elegante y sofisticado.

La caseta Insignia tendrá un distintivo y memorable y se podrá solicitar por 57.000 euros. Mientras que la opción más exclusiva y lujosa, dirigida a marcas y entidades que buscan una experiencia premium tendrán que pagar 59.000 euros por la caseta Maestría.

Madrilucía ya calienta motores para mayo de 2026, y que Bertín Osborne abra inscripción para su caseta es uno de los impulsos para este gran evento en Madrid, al que a buen seguro se sumarán otras personalidades reconocidas del mundo de la televisión, la moda, el deporte o la cultura.