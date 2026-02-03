Ayuso recibe a Roberta Metsola en la Real Casa de Correos mientras busca apuntalar la presencia de Madrid en Bruselas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha recibido hoy en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a la presidenta de Parlamento Europeo, Roberta Metsola. La política maltesa se encuentra este martes de visita en España con motivo del 40 aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea. Metsola ha acudido este mediodía a un acto en el Senado para celebrar la efeméride.

Anoche se reunió con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. "Buena reunión con @NunezFeijoo esta noche en Madrid", escribió en la red social X sobre su encuentro con el líder popular. "En estos momentos, Europa debe escuchar más, ofrecer soluciones más rápidas a los ciudadanos y ejercer un liderazgo más firme en la escena internacional".

También ha participado en un encuentro con 300 jóvenes en CaixaForum en el que se ha referido al proceso de regularización de migrantes anunciado por el Gobierno. "No voy a entrar en la legalidad de la medida o sobre la competencia, pero sí diré que hemos trabajamos muy duro para el pacto de migración y asilo y creo que ningún Estado miembro debe lidiar con la migración solo y esto tiene que gestionarse a nivel europeo", ha asegurado al ser preguntada, informa Europa Press

Antes de sus intervenciones en CaixaForum y en el Senado, Metsola ha pasado por la Puerta del Sol, donde ha sido recibida por la presidenta madrileña. Se trata de la tercera ocasión en que las dos presidentas mantienen un encuentro institucional, la segunda en Madrid. En marzo de 2022, en el transcurso de un viaje a Bruselas, la dirigente madrileña fue recibida por Metsola, miembro del Partido Popular Europeo, apenas dos meses después de acceder a la presidencia del Parlamento Europeo. Dos años después, en febrero de 2024, tuvo lugar un encuentro entre ambas, esa vez, como ahora, en la Real Casa de Correos.

Desde la presidencia de la Comunidad de Madrid no se ha entrado en detalles sobre el contenido de la reunión. Ayuso sí ha comentado en sus redes sociales que han hablado de "la situación política y social de Madrid, España y resto de Europa", además de mencionar que es "un honor" recibir a Metsola en Madrid.

El encuentro ha tenido lugar poco después de que la Comunidad de Madrid haya renovado el convenio que regula su presencia en la sede de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. A través de esta delegación se busca reforzar el papel de Madrid en la Unión Europea. Según informan desde el Gobierno regional, la Comunidad de Madrid ha realizado casi 6.000 actuaciones en su Oficina en Bruselas en los últimos cuatro años. "Este centro desarrolla funciones de información, seguimiento y asesoramiento para crear un canal de comunicación fluido y directo entre las políticas europeas y los intereses de los madrileños", abundan.