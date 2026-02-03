Móstoles lanza un canal oficial de WhatsApp para informar a los vecinos de la actualidad municipal

El Ayuntamiento de Móstoles ha activado un nuevo canal oficial de WhatsApp para facilitar a los vecinos el acceso a noticias y contenidos relacionados con la actividad municipal. La iniciativa busca ofrecer información de interés de manera rápida y directa, a través de una herramienta de uso cotidiano.

"De esta forma, facilitamos que cada persona pueda informarse a través del medio que le resulte más cómodo, adaptándonos a las nuevas formas de comunicación directa con los mostoleños", ha señalado el alcalde del municipio, Manuel Bautista.

A través de este canal, los usuarios podrán recibir en su teléfono móvil avisos sobre servicios públicos, agenda cultural, eventos y otras cuestiones relevantes para la ciudad. Para ello, es necesario suscribirse previamente mediante el enlace habilitado por el Ayuntamiento y activar las notificaciones en el dispositivo móvil.

El canal de WhatsApp funciona como un sistema de comunicación unidireccional, por lo que no permite respuestas por parte de los usuarios, "garantizando así un uso exclusivamente informativo", según ha explicado el consistorio a través de un comunicado.

Los canales oficiales de WhatsApp se encuentran en la pestaña de 'Novedades' de la aplicación y "ofrecen garantías de privacidad", ya que los números de teléfono y las fotografías de perfil de las personas suscritas permanecen ocultos en todo momento.

Con esta medida, el Ayuntamiento de Móstoles refuerza sus canales de comunicación digital y facilita a los vecinos un acceso rápido y sencillo a la información municipal.