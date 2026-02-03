URBANISMO
Aranjuez destinará 1,89 millones a la recuperación del edificio del Antiguo Matadero
La Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del proyecto a la empresa Tría, S.L., y será financiado aproximadamente al 50% por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)
El Ayuntamiento de Aranjuez ha aprobado la adjudicación de las obras de rehabilitación del Antiguo Matadero, un edificio histórico de gran valor patrimonial y social que va a ser recuperado para un uso cultural con un presupuesto de 1,89 millones de euros.
El proyecto busca devolver a este edificio su valor histórico y lo transformará en un espacio polivalente, educativo y cultural en una intervención que "apuesta por la sostenibilidad, con medidas de eficiencia energética y el uso de materiales naturales y reciclables", según ha señalado el Consistorio en una nota.
Tras el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio el pasado mes de septiembre, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la adjudicación del proyecto a la empresa Tría, S.L. por un importe de 1.895.129,59 euros, que será financiado aproximadamente al 50% por el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP).
Bien de interés
Construido en 1761 por el arquitecto Jaime Marquet, el Antiguo Matadero es un Bien de Interés Patrimonial que, gracias a este proyecto, recuperará su esencia como espacio cultural y ciudadano tras los daños sufridos durante el temporal Filomena.
"La rehabilitación devolverá al edificio su estructura histórica de tres grandes naves lineales, respetando su valor arquitectónico original y eliminando añadidos sin interés que se encontraban en ruina", insisten desde el Consistorio.
El proyecto contempla la creación de un gran espacio escénico en la nave central; un contenedor libre y versátil en la nave occidental, la mejor conservada; una relación fluida interior-exterior en la nave oriental, aprovechando la ampliación de 1961; y la renaturalización de los patios, incluyendo la recreación simbólica del claustro desaparecido mediante una pérgola vegetal.
Sostenibilidad
La intervención se ha diseñado bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, como el aislamiento integral de la envolvente del edificio, la recuperación de lucernarios, la ventilación cruzada natural, cortavientos en accesos y la climatización mediante aerotermia y paneles solares fotovoltaicos.
Si los trámites administrativos se completan según lo previsto, las obras finalizarán en mayo de 2026, recuperando así el Antiguo Matadero de Aranjuez como un espacio singular de encuentro, cultura y participación ciudadana, combinando la recuperación patrimonial con la innovación sostenible.
