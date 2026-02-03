Absueltos el exalcalde de Moralzarzal y la exedil de Urbanismo acusados de prevaricación

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto al exalcalde de Moralzarzal, Juan Carlos Rodríguez Osuna, y a la exconcejala de Urbanismo, Susana Villareal, tras ser acusados de delito de prevaricación. El tribunal determinó que no existió arbitrariedad ni intención de vulnerar la ley en la adjudicación de contratos públicos durante los años 2016 y 2017.

La querella fue presentada por el Partido Popular de Moralzarzal, que acusaba a ambos políticos, pertenecientes a la candidatura independiente Vecinos por Moralzarzal, de otorgar a dedo cerca del 50 % de las contrataciones públicas como contratos menores, sin licitación, por un valor total de 218.412 euros. Según la acusación, esta práctica habría favorecido adjudicaciones directas.

Durante el juicio, la Fiscalía llegó a solicitar ocho años de inhabilitación para Rodríguez Osuna y Villareal, aunque en sus conclusiones finales reconoció que los hechos no necesariamente evidenciaban conducta delictiva, sin retirar la acusación.

En su sentencia, la Audiencia Provincial concluyó que no existió “atisbo de arbitrariedad ni ánimo prevaricador” en la gestión de los contratos. Además, descartó que los acusados emplearan facturas fraccionadas de forma artificial o duplicaran el contenido de los contratos para eludir la normativa y perjudicar a otras empresas.

El tribunal también subrayó que las decisiones de Rodríguez Osuna y Villareal estuvieron “subordinadas al interés del municipio” y que muchas de las situaciones señaladas en la querella “venían heredadas de la etapa de gobierno del PP anterior a su entrada en el Consistorio”.

Por estas razones, la Audiencia Provincial de Madrid dictó la absolución completa de ambos acusados, cerrando el caso sin condena por prevaricación.