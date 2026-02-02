El nuevo rascacielos del 'skyline' madrileño, en la lista de los 20 edificios más altos de la capital: su construcción empezará en 2029

El horizonte de Madrid no se caracteriza por tener un número elevado de rascacielos, aunque en los próximos años tendrá una nueva integrante que se sumará a las cinco torres: la Torre Merlin. Se trata de un nuevo rascacielos de 100 metros de altura que tiene prevista su construcción en los próximos años en Madrid.

Al noreste de la capital, se ubicará dentro del parque empresarial Adequa, que en septiembre de 2026 pasó a manos del grupo Merlin. Este edificio no alcanzará la altura del resto de torres ubicadas en la Castellana, pero se hará hueco en la lista de los 20 edificios más altos de Madrid. La futura torre se integrará en el desarrollo de Madrid Nuevo Norte, el proyecto de regeneración urbana de la capital.

La Torre Merlin, el nuevo rascacielos de Madrid

La construcción integrará unas 20 plantas y cuando finalicen las obras albergará 25.000 metros cuadrados destinados a oficinas, de momento sin propietarios, que llegará de la mano de la socimi Merlin Properties y de BOD Arquitectura e Ingeniería, que forma parte de la empresa canadiense WSP.

Para llevar a cabo la edificación se prevé una inversión de 80 millones de euros y aunque en principio tenía prevista su construcción este 2026, su ejecución se ha visto aplazada hasta el año 2029. Todavía faltan unos años para que se incorpore al perfil urbano del resto de edificios altísimos que hay en Madrid y que configuran una de las vistas más icónicas del país.

Madrid Nuevo Norte

Esta nueva torre formará parte del distrito de Las Tablas y se sumará al complejo que promete cambiar el aspecto y la movilidad en la zona más septentrional de la capital. El nuevo rascacielos es solo un elemento más de este proyecto de grandes dimensiones en el que se espera que se construyan miles de viviendas y oficinas cerca de la Estación de Chamartín.

Madrid Nuevo Norte tendrá además el rascacielos más alto de Europa, que será una pieza clave en la transformación global de las zonas financieras, residenciales y de transporte público del entorno.