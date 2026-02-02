Anónimo, gratuito e inmediato: así es el servicio de asistencia psicológica que la Comunidad de Madrid ofrece a los jóvenes

La salud mental se ha convertido en una preocupación social a la que cada vez damos más importancia. Los cambios que la sociedad ha vivido en los últimos años han contribuido a que haya una mayor concienciación social con respecto a la importancia de cuidarla. A pesar de todo, un gran número de estudios constatan un incremento en el malestar emocional y los problemas de salud mental a nivel mundial, especialmente en la población más joven.

En España, más de la mitad (54,7%) de los jóvenes entre 15 y 29 años afirma haber tenido algún problema psicológico, psiquiátrico o de salud mental en 2025, y un 15,8% declara tenerlos con frecuencia o continuamente. El Barómetro de Juventud, Salud y Bienestar de 2025, llevado a cabo por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud y la Fundación Mutua Madrileña, señala además que el grupo comprendido entre 20 y 24 años es el que mencionó sufrir con mayor intensidad estos malestares.

La sensación es que la pandemia fue un antes y un después. O sea, parecía que de repente yo de verdad estaba preocupada, decía ... qué está ocurriendo, están las adolescentes fatal. Expresan muchísimo malestar sin saber muy bien cómo gestionarlo. Yo creo que la soledad en esa edad les había sentado horriblemente mal. La falta de interacción social, la falta de movimiento, la falta de risas, de fiesta, de ligar..." Profesora de Instituto de Educación Secundaria para el Informe #Rayadas de la Fundación Manantial

Para hacer frente a esta realidad, la Comunidad de Madrid tiene en marcha un sistema de asistencia psicológica dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, "aunque también pueden contactar sus familiares, amigos o profesionales, que pudieran necesitar cualquier tipo de orientación psicológica", señalan desde el propio servicio. Es inmediato, especializado, accesible, confidencial, anónimo y gratuito, ya que se realiza a través de diferentes medios: teléfono, WhatsApp o correo electrónico.

A pesar de su horario el servicio responde a las solicitudes de los jóvenes en menos de 24 horas / Publicación de Juventud Comunidad de Madrid

Datos de contacto 📞 Nº de teléfono: 900 14 30 00 💬 WhatsApp: 900 14 30 00 ✉️ Correo Electrónico: saludmental1430@madrid.org

Aunque el horario es de lunes a domingo en la franja horaria de 13:00 a 22:00 horas, si los jóvenes madrileños escriben fuera de este horario, los mensajes de WhatsApp, emails o buzón de voz, serán respondidos en un plazo máximo de 24 horas, explican desde el servicio de atención.

Disponibles los 365 días del año, los profesionales describen el recurso como "una contención, apoyo, orientación y escucha" y aclaran que no existe un número limitado de contactos ni se requiere de agendar una cita previa. "Pueden contactar el número de veces que lo necesiten, en el momento en que ellos lo necesiten", explican.

La salud mental en la Comunidad de Madrid

Un 68% de los hogares madrileños afirma haber padecido algún trastorno relacionado con la salud mental según la última encuesta realizada por el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Codem). "A pesar de la creciente prevalencia de trastornos mentales, el sistema de salud no está ofreciendo el nivel de respuesta que los pacientes necesitan", apunta el informe.

Entre los trastornos más prevalentes se encuentra la ansiedad, que afecta al 51,4% de los hogares madrileños, seguidos de cerca por los trastornos del sueño, con un impacto en el 51,3%, y la depresión, que afecta al 29%.

Patología mental atendida en Atención Primaria. Causas específicas más frecuentes en la Comunidad de Madrid, 2024 (Hombres) / Comunidad de Madrid

De acuerdo al estudio llevado a cabo por la Unidad Técnica de Informe de Estado de Salud y Registros de la Comunidad de Madrid, en 2024 el servicio de Atención Primaria de la Comunidad atendió con mayor frecuencia a los hombres jóvenes de entre 15 y 34 años por trastornos relacionados con la ansiedad o sensación de tensión. Destacan, a su vez, la presencia de los trastornos del sueño, la depresión o el abuso del tabaco.

Tu igualmente puedes fingir que estás bien...sin embargo contigo mismo no puedes fingir, porque eres tú, pero muchas veces ni siquiera nos paramos a pensar en si estamos bien o si estamos mal porque no quieres pensar que estás mal, no quieres" Joven de 20 años para el Informe #Rayadas de la Fundación Manantial

Patología mental atendida en Atención Primaria. Causas específicas más frecuentes en la Comunidad de Madrid, 2024 (Mujeres) / Comunidad de Madrid

En el caso de las mujeres entre 15 y 34 años, la sensación de ansiedad o tensión también se presenta como la causa más tratada. Con una menor incidencia en los trastornos del sueño que en los hombres jóvenes, las mujeres registran la depresión o trastornos depresivos como la segunda patología más atendida en los centros de atención primaria de la comunidad.

Red de apoyo y seguimiento

Los resultados del estudio del Codem revelaban que entre un 16% y un 45% de los problemas de salud mental no contaban con un seguimiento sanitario y reivindicaban la presencia de "enfermeras especialistas en salud mental en todos los niveles asistenciales" y el reconocimiento de sus competencias, ya que tienen un peso de entre el 4% y el 6% de los seguimientos.

El problema que tenemos creo que es que cuando estamos mal tantas veces, pensamos que se nos va a pasar e intentamos decir, vale, no voy a ir al psicólogo, estoy bien, sé que esto es una etapa" Chica de 18 años para el Informe #Rayadas de la Fundación Manantial

En España, tan solo un 30% de los jóvenes pide ayuda a otros familiares, amigos o profesores cuando sienten un malestar emocional: el temor al rechazo y a la preocupación hacen que en el 36,6% de los casos termine en aislamiento, de acuerdo al Informe #Rayadas de la Fundación Manantial.

A veces a los amigos no les contamos nada por miedo a que nos rechacen o a que no entiendan lo que nos pasa o les parezca raro" Chica de 16 años para el Informe #Rayadas de la Fundación Manantial

Servicios adaptados a las necesidades

Es común que los jóvenes no busquen ayuda, o que el entorno no sepa como acompañar o ayudar cuando alguien atraviesa un momento difícil. Por ello, los servicios deben estar adaptados a las necesidades de las personas que los utilizan.

Noticias relacionadas

Desde el servicio de atención psicológica de la Comunidad de Madrid, dan importancia a la difusión de este tipo de iniciativas. "Es fundamental que se difunda de manera clara la existencia y la forma de acceso a las ayudas psicológicas que están disponibles para los jóvenes que atraviesan momentos de malestar emocional, crisis personales, o que simplemente necesitan herramientas para gestionar los desafíos de su día a día", indican.