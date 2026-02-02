Fin de semana de redadas en zonas de ocio de Madrid: 41 detenidos y casi 1.200 identificados

El último fin de semana ha estado movido en Madrid. Una serie de redadas policiales en distintas zonas de ocio de la capital y en varios municipios del área metropolitana se han saldado con 41 personas detenidas y cerca de 1.200 identificadas, tal y como ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

El operativo especial, desarrollado entre la noche del 30 de enero y el 1 de febrero, se centró en la prevención de hechos delictivos y en la incautación de armas u objetos peligrosos y drogas en Leganés, Torrejón de Ardoz, Fuenlabrada y Coslada, además de los distritos madrileños de Puente de Vallecas y Ciudad Lineal.

La mayor parte de esta detenciones se registró en Leganés, donde los agentes realizaron seis inspecciones en locales de ocio de la zona de La Cubierta que terminaron con 32 detenidos y hasta 828 personas detenidas; además de e seis actas por tenencia de drogas y tres por armas.

Por su parte, en Torrejón de Ardoz, los agentes detuvieron a otras 4 personas e identificaron a 95, con tres actas por sustancias estupefacientes. Se suman otros 5 detenidos y 38 identificaciones en Coslada, donde también se levantaron 6 actas: cuatro por drogas, una por arma blanca y una por desobediencia; así como 20 identificaciones otras 5 actas (tres por drogas y 2 por armas) en Fuenlabrada.

Dentro de la capital, el operativo también se desplegó en Puente de Vallecas, donde la Policía efectuó 5 inspecciones en locales de ocio e identificó a 146 personas, con 14 actas por drogas y una por arma blanca; y en CIudad Lineal, con 44 identificados, cinco actas por tenencia de sustancias y una por armas