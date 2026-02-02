El PSOE pedirá el realojo urgente para 50 familias en Fuencarral-El Pardo (Madrid)

El grupo municipal socialista pedirá el realojo urgente para unas 50 familias, unas 300 personas en total, que viven en un asentamiento de infraviviendas en la calle Antonio Cabezón, en Fuencarral-El Pardo, tras recibir del Ayuntamiento la orden de abandonar el lugar antes del 10 de marzo sin alternativa habitacional.

Según ha detallado la concejala socialista Meritxell Tizón, que ha visitado este lunes el poblado, su grupo llevará una iniciativa al Pleno de la Junta de Fuencarral-El Pardo, que tendrá lugar el 11 de febrero, mediante la que exigirá "una actuación urgente, un realojo digno y la intervención inmediata de los servicios sociales para evitar que estas familias en extrema vulnerabilidad se queden en la calle”.

"Menores y problemas de salud"

Tizón ha explicado que muchas de las personas afectadas son menores, tienen problemas de salud o discapacidad y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Asimismo, la concejala ha advertido de la alarma que genera la proximidad de la fecha límite y ha insistido en que la medida del Consistorio debe acompañarse de recursos y apoyos sociales, para que los vecinos no se queden sin techo.