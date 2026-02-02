Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tierno GalvánTorre MerlinNFL en el BernabéuResidencia El EncinarTren Madrid-BarcelonaEstadio de VallecasEl tiempoBaliza V16
instagramlinkedin

ASENTAMIENTO DE INFRAVIVIENDAS

El PSOE pedirá el realojo urgente para 50 familias en Fuencarral-El Pardo (Madrid)

Unas 300 personas en total viven en un asentamiento de infraviviendas en la calle Antonio Cabezón, y han recibido del Ayuntamiento la orden de abandonar el lugar antes del 10 de marzo sin alternativa habitacional

Asentamiento de la calle Antonio Cabezón, en Fuencarral.

Asentamiento de la calle Antonio Cabezón, en Fuencarral. / Fuencarral-El Pardo.com

EFE

El grupo municipal socialista pedirá el realojo urgente para unas 50 familias, unas 300 personas en total, que viven en un asentamiento de infraviviendas en la calle Antonio Cabezón, en Fuencarral-El Pardo, tras recibir del Ayuntamiento la orden de abandonar el lugar antes del 10 de marzo sin alternativa habitacional.

Según ha detallado la concejala socialista Meritxell Tizón, que ha visitado este lunes el poblado, su grupo llevará una iniciativa al Pleno de la Junta de Fuencarral-El Pardo, que tendrá lugar el 11 de febrero, mediante la que exigirá "una actuación urgente, un realojo digno y la intervención inmediata de los servicios sociales para evitar que estas familias en extrema vulnerabilidad se queden en la calle”.

"Menores y problemas de salud"

Tizón ha explicado que muchas de las personas afectadas son menores, tienen problemas de salud o discapacidad y se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Noticias relacionadas

Asimismo, la concejala ha advertido de la alarma que genera la proximidad de la fecha límite y ha insistido en que la medida del Consistorio debe acompañarse de recursos y apoyos sociales, para que los vecinos no se queden sin techo. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reformarlo, darle la vuelta o trasladarlo, ¿cuáles son las opciones reales del estadio del Rayo en Vallecas?
  2. Reabre el Museo de Falúas Reales de Aranjuez: seis de sus embarcaciones han sido restauradas íntegramente
  3. La revolución del hojaldre llega con grasa ibérica: la palmera de chocolate que se estrena en Madrid Fusión
  4. La nueva vida de Juan Muñoz (Cruz y Raya): alejado de la fama, en un tranquilo pueblo de Toledo
  5. La cota de nieve se desploma y las previsiones anticipan otra nevada en Madrid en la madrugada del miércoles
  6. El tren histórico de los 80 vuelve a la Sierra de Guadarrama: horarios, ruta y precio
  7. La Comunidad de Madrid renueva más de 142 kilómetros de carreteras regionales con una inversión de 21,2 millones en 2025
  8. Multa de 200 euros por llevar la baliza V-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila a los conductores madrileños

Herida muy grave una mujer con huesos rotos y el cuerpo quemado tras una agresión en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva

Herida muy grave una mujer con huesos rotos y el cuerpo quemado tras una agresión en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva

Más Madrid promueve un "impuesto a los superricos" para obtener "600 millones de euros extras al año"

Más Madrid promueve un "impuesto a los superricos" para obtener "600 millones de euros extras al año"

El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones

El canal de Isabel II desembalsa agua en cinco de sus presas tras las últimas lluvias y ante las previsiones de más precipitaciones

La Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón consigue un acontecimiento histórico: pionera en sostenibilidad

La Peña Atlética de Pozuelo de Alarcón consigue un acontecimiento histórico: pionera en sostenibilidad

El PSOE pedirá el realojo urgente para 50 familias en Fuencarral-El Pardo (Madrid)

El PSOE pedirá el realojo urgente para 50 familias en Fuencarral-El Pardo (Madrid)

La consejera de Sanidad de Madrid, en contra de "frivolizar" con el uso del cannabis medicinal

La consejera de Sanidad de Madrid, en contra de "frivolizar" con el uso del cannabis medicinal

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

La Audiencia Nacional inadmite la querella contra Zapatero porque "no se ha aportado hecho alguno" que le relacione con el tráfico de drogas

Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Dana en Valencia

Alberto Núñez Feijóo, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Dana en Valencia