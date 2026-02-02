Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

GALARDONES

‘El Periódico de España’ lanza los Premios Valor y Servicio a la labor de las Fuerzas Armadas, la Policía y la Guardia Civil

Los galardonados, elegidos por un jurado independiente, serán profesionales que destaquen por su compromiso, dedicación y entrega

Izado solemne de la bandera nacional en Sevilla.

Izado solemne de la bandera nacional en Sevilla. / María José López / EP

Redacción

Madrid

El diario de Prensa Ibérica ultima los preparativos para celebrar en Madrid el próximo 4 de mayo la primera edición de la gala de entrega de sus Premios Valor y Servicio, unos galardones individuales y colectivos con los que se distingue el desempeño ejemplar de miembros de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Los Premios Valor y Servicio, que cuentan con un jurado integrado por expertos independientes de prestigio, ponen en valor la excelencia profesional y humana de los galardonados subrayando su contribución decisiva a la defensa y protección de la seguridad nacional y el bienestar ciudadano.

El premio al valor en acto de servicio, a la trayectoria, a los servicios a la comunidad, a la defensa de Europa, a operaciones destacadas en 2025, a la disrupción tecnológica en beneficio de la defensa y la seguridad, y a la promoción del talento en las Fuerzas Armadas y de Seguridad son solo algunas de las categorías en las que se distinguirá a profesionales.

La labor que desempeñan los miembros de los Ejército de Tierra y Aire, la Armada, la Policía Nacional y la Guardia Civil reviste de una transcendencia estratégica en el contexto de los importantes desafíos globales que afronta hoy la sociedad española, y el evento, al que acudirá una nutrida representación de empresarios y profesionales vinculados a la Defensa e Interior, pretende ser reflejo de las capacidades, el potencial y el talento que atesora nuestro país en este ámbito.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en la Real Fábrica de Tapices de Madrid.

TEMAS

