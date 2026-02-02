Parla habilita autobuses lanzadera para 'amortiguar' las obras de Cercanías

La localidad madrileña de Parla contará desde este lunes 2 de febrero con un servicio especial de autobuses lanzadera que se prolongará hasta que finalicen las obras de mejora en la estación de Cercanías de Parla, que están provocando una reducción de las frecuencias entre Parla y Getafe Sector 3.

Este anuncio llega después de que decenas de usuarios hayan denunciado en los últimos días las aglomeraciones y el caos provocado por estas obras, además de que el Ayuntamiento de Parla haya solicitado en varias ocasiones explicaciones en Renfe por no habilitar las lanzaderas de autobuses que estaban preparadas.

"Desde el lunes y hasta que finalicen las obras de mejora, absolutamente necesarias, en la línea C4, entre Parla y el sector 3 de Getafe, Parla contará con servicio de autobuses lanzadera", ha confirmado el alcalde, Ramón Jurado (PSOE), después de que Renfe adelantara la finalización de las obras para el día 21 de febrero.

Jurado ha explicado que, después de varias reuniones con Renfe y con Adif sobre la situación que estaban viviendo los usuarios/as de la línea C4 de Cercanías en la estación de Parla, han logrado finalmente reforzar el servicio con autobuses lanzadera mientras duren las obras.

De lunes a viernes, cada 5-7 minutos

En concreto, desde este lunes 2, desde la calle Leganés, junto a la estación, funcionará un servicio de lanzadera hasta la estación de Getafe Sector 3, con horario de lunes a viernes las 5:00 hasta las 9:00 y desde las 16:00 hasta las 20:00 horas, con una frecuencia de dos autobuses cada 5/7 minutos.

"Espero que esta medida ayude a aliviar el trayecto a los viajeros/as que podrán contar con las dos opciones: autobús o tren", ha insistido el alcalde, quien ya había solicitado en varias ocasiones a Renfe que se habilitaran estos servicios especiales ante las aglomeraciones que estaban provocando las obras.

Adif inició el 17 de enero pasado los trabajos de renovación de las vías 1 y 2 en la estación de Cercanías de Parla, lo que ha provocado desde entonces una menor frecuencia de paso de la habitual entre ambas estaciones, provocando las protestas de los usuarios e incluso del Ayuntamiento de Parla.

Noticias relacionadas

Los trabajos que está ejecutando Adif en el entorno de la estación, con una previsión inicial de seis semanas ahora reducidas a cinco, consisten en la sustitución del carril existente por uno nuevo en ambas vías, que se realiza en dos fases, lo que obliga a realizar la circulación por una sola vía.